40歲或以下較年輕的女性受訪者感到「心理豐盛」的比例更低，只有12%，顯著低於40歲以上受訪女性的24%。研究結果亦指出，香港年輕女性普遍面對較大的心理壓力，多達64%較年輕女性受訪者在過去一年受中度至高度壓力困擾，較整體女性受訪者的46%比例更高。

另外，研究發現職場仍然存有性別平等差距，近半數女性受訪者表示，其工作能力曾因性別原因而被質疑或低估，另有25%受訪者曾在職場經歷帶有歧視的性別相關言論。

研究同時探討受訪者對財務安全及整體財政狀況的憂慮。36%香港受訪女性表示，目前的財務狀況為她們帶來重大壓力。然而，儘管收入水平較高，42%從事高級行政人員的女性受訪者表示，其財務狀況為她們帶來沉重壓力，比例在所有受訪職業中最高。情況或反映她們需要維持較優質的生活水平，以及面對社會對成功的期望所衍生的額外壓力。

展望未來的財務狀況，只有三分之一(32%)的香港受訪女性感到安心，遠低於受訪男性的42%。

AXA安盛心理健康研究2023由AXA安盛與益普索合作進行，於2022年9月至2022年10月期間，對法國、英國、德國、西班牙、意大利、愛爾蘭、比利時、瑞士、土耳其、美國、墨西哥、中國大陸和香港、日本、泰國及菲律賓共16個分布於歐洲、美洲和亞洲地區的30,000名年齡介乎18至74歲的受訪者透過線上問卷及線上訪談形式進行調查。於香港，共有2,336名年齡介乎18至74歲的受訪者參與是次研究。

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