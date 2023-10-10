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OneDegree：寵物年均就醫開支達6460元 冀寵物保險普及可減少棄養

虛擬保險公司OneDegree發現，2022年平均每隻曾就醫寵物的醫療費用高達6460元，較2021年的5640元增加15%。根據OneDegree內部理賠資料，寵物醫療費用開支隨著寵物年齡增長增加，寵物在1-4歲期間，每年平均醫療費用已超過6000元，踏入老年的9-12歲貓貓狗狗每年更花逾10,000元就醫，較1歲前的醫療開支高出1.3倍，到寵物13歲時醫療開支更可高逾13,000元。若不幸遇上重大疾病或意外，寵物的單次醫療費用更可高達六位數。

部份寵物常見的疾病，例如貓咪不幸患上腎病，診金連同檢查及藥物費用高達逾3,000元，加上需要長期覆診，以及定期進行身體檢查以確保貓咪身體健康狀況，每年的醫療費用隨時高達10,000元以上。

OneDegree的寵物保險每年醫療保額高達80,000元，助寵物主人大幅減輕醫療費用負擔。而且，相關保障特別不設指定醫療項目賠償限額（不設sub-limit），讓賠償不受限額限制，賠償金額較高。計劃並涵蓋13週至11歲所有貓狗品種，不設續保年齡限制， 投保時1歲或以上寵物於網絡獸醫診所之合資格醫療費用更可全單賠足9成，於非網絡獸醫診所亦可獲賠償7成。

OneDegree副行政總裁周美華表示：「本港寵物棄養一直是不能忽視的問題，部份寵物主人在帶寵物就醫後，知悉醫療費用高達數千元，部份疾病更須覆診數次，便放棄治療寵物及決定棄養。公司希望寵物保險可以更加普及，一旦寵物不幸有需要就醫，寵物保險可幫助寵物主人分擔大部份醫療費用，冀最終可減少寵物的棄養情況。」

 

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