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恒指收市升幅收窄至147點 成交一周最多 北水流入見三周高

聯儲局放鴿，美債息急跌，港股早段亦大升399點，不過，美匯指數先跌後升，拖累人民幣由升值轉貶值，波及A股由升轉跌，港股亦升幅收窄。三大指數早段曾創一周最大升幅及新高，雖連升4日，但收市均升幅收窄並以陰燭收市，20天線得而復失。大市成交見一周最多，北水流入亦見三周最多，南水則續流出，但金額減少。以巴戰爭對市場的影響力較昨日低，油價、金價均回軟。

恒指今早高開209點，高位升399點，低位升120點，高低波幅279點。非必需消費品、金融、通訊服務股推動大市。上升股份比例為30.21%，下跌為33.01%，無升跌為36.77%。

恒指收市升147點或0.84%，報17664點，大市成交金額796億元，較上日增加69.99%，是10月3日861.21億元成交後最多；國指升54點或0.9%，報6052點。恒生科技指數收報3874點，升1.29%。

藍籌股成交金額353.63億元，佔大市成交44.42%；科指成份股成交金額200.86億元，佔大市成交25.23%；國指成份股成交金額297.63億元，佔大市成交37.39%。

24隻雙櫃台股，總成交1.1億元人民幣，相當於約1.18億港元，佔大市成交的0.15%。

窩輪及牛熊證成交金額增加105.03%，至105.1億元，佔大市成交13.19%。牛熊證成交金額49.41億元，增加100.91%；窩輪成交金額55.69億元，增加108.84%。

美團（3690）、阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）貢獻恒指較多。中移動（0941）、藥明生物（2269）、神華（1088） 拖累大市。

藍籌64隻升，14隻下跌，2隻無升跌。網易（9999）升3.25%，收報165.4元，是升幅最大的藍籌，東方海外（0316）跌6.08%，收報98.8元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股23隻升，5隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是金蝶（0268）收報9.42元，升3.86%；跌幅最大的是小鵬（9868）收報64.45元，跌4.59%。

恒指20天線(17709.59點)得而復失。科指20天線(3902.68點)得而復失。

北水南下合計淨流入62.26億元，較上日增加204.83%，淨流入金額是9月18日87.33億元後最多。北水連續第6日流入，累計流入222.72億元，對上一次連續6日淨流入是9月21日。南水北上合計淨流出54.71億元人民幣，較上日減少26.66%，連續第3日流出，累計流出179.27億元。

三大指數表現

恒指曾升最多2.28%，是9月29日後最大升幅，當日升幅為3.24%。高見17916.62點，是9月29日17935.15點後最高。收市報17664.73點，是9月29日後收市新高，當日報17809.66點。連升4日，累計升468.89點，對上一次連升4日是7月13日。第1日陰燭。

科指曾升最多2.91%，是9月29日後最大升幅，當日升幅為4.68%。高見3936.8點，是9月29日3954.89點後最高。收市報3874.67點，是9月29日後收市新高，當日報3920.59點。連升4日，累計升122.25點，對上一次連升4日是7月13日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是8月24日。

國指曾升最多2.44%，是9月29日後最大升幅，當日升幅為3.35%。高見6144.85點，是9月29日6191.27點後最高。收市報6052.51點，是9月29日後收市新高，當日報6148.33點。連升4日，累計升169.83點，對上一次連升4日是7月13日。第1日陰燭。

午後消息股表現

中銀香港（2388）及附屬成首批Synapse交易結算加速平台參與者。收報21.6元，升0.93%。

今早及隔晚消息股表現

匯豐（0005）採用港交所Synapse為機構客戶進行滬深股通結算。收報62.2元，升0.32%。

名創優品（9896）全球首家盲盒店在倫敦開業。收報52.15元，升6.21%。

碧桂園（2007）：4.7億債無法履行償付義務 聘財務法律顧問。收報0.75元，跌10.71%。

度小月港營運公司皇璽集團（8300）易手，逾八成折讓價提全購。創52周高，見0.197元，收報0.185元，升4.52%。

弘陽地產（1996）上月售樓收入跌42%。創上市新低，見0.121元，收報0.147元，升2.8%。

廣汽（2238）9月新能源車銷量按年增七成。收報3.72元，跌0.27%。

Apollo智慧出行（0860）向李嘉誠償還3510萬元換股債及利息。創上市新低，見0.057元，收報0.058元，無升跌。

內房9月銷售數據出爐，金地商置（0535）銷售按年跌近七成。見52周低0.29元，收報0.295元，跌1.67%。

國泰（0293）取消明天及周四往返特拉維夫航班，周五或之前決定周日航班安排。收報8.05元，跌1.59%。

李澤楷連續四日出資共2000萬增持電盈（0008）至31.26%。收報3.68元，升0.55%。

周大福企業旗下將聯合醫務（0722）逾15%持股轉由同系公司持有。收報0.7元，升1.45%。

富達減持李寧（2331）至5%以下。收報31.85元，升0.47%。

碧桂園（2007）據報已委託中金為財務顧問，協助處理境外債務重組。收報0.75元，跌10.71%。

耀才（1428）半年多賺31%至3億元。收報1.52元，升1.33%。

東方海外（0316）第三季收入跌65%，標準箱收入跌67%。收報98.8元，跌6.08%。

新世界（0017）旗下K11 集團宣布，K11 MUSEA及K11 Art Mall中秋及黃金周人流升逾七成 銷售增逾40%。收報15.1元，升0.94%。

破頂股表現

破頂股包括，Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8540.05元，收報8530.65元，跌0.08%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1047.85元，收報1047.85元，升0%；巨星傳奇（6683）創上市新高，見9.38元，收報8.96元，跌1.86%；新東方（9901）創52周高，見49.55元，收報48.75元，升3.83%；皇璽餐飲集團（8300）創52周高，見0.197元，收報0.185元，升4.52%；太睿國際控股（1010）創52周高，見2.15元，收報2.09元，升10%；新焦點（0360）創52周高，見0.118元，收報0.118元，升11.32%；聯亞集團（0458）創52周高，見2.05元，收報2.05元，無升跌；新創建集團（0659）創52周高，見9.08元，收報9.06元，升0.11%；首惠產業金融（0730）創52周高，見0.148元，收報0.148元，升9.63%；ＢＣ科技集團（0863）創52周高，見4.4元，收報4.08元，升0.25%；AEON CREDIT（0900）創52周高，見5.68元，收報5.61元，升0.36%；巴克１７９８集團（1010）創52周高，見2.15元，收報2.09元，升10%。

破底股方面

40隻股份創上市新低，其中十隻包括，第一服務（2107）低見0.34元，收報0.34元，跌2.86%；時代中國（1233）低見0.38元，收報0.38元，跌7.32%；旭輝（0884）低見0.24元，收報0.24元，跌5.88%；中駿集團（1966）低見0.226元，收報0.226元，跌7.38%；鈞濠集團（0115）低見0.145元，收報0.145元，跌4.61%；裕承科金（0279）低見0.042元，收報0.043元，跌12.24%；寶新置地（0299）低見0.209元，收報0.218元，跌22.14%；科軒動力控股（0476）低見0.011元，收報0.012元，跌7.69%；中華銀科技（0515）低見0.061元，收報0.063元，無升跌；和嘉控股（0704）低見0.11元，收報0.133元，跌2.92%。

73隻股份創52周低，其中十隻包括，希望教育（1765）低見0.475元，收報0.485元，無升跌；依波路（1856）低見1.9元，收報1.9元，無升跌；恒大汽車（0708）低見0.41元，收報0.43元，跌15.69%；中遠海發（2866）低見0.82元，收報0.83元，跌1.19%；信義玻璃（0868）低見9.25元，收報9.34元，跌1.68%；美麗華酒店（0071）低見10元，收報10.08元，跌0.2%；東瀛遊（6882）低見0.52元，收報0.55元，升3.77%；歐化（1711）低見0.125元，收報0.126元，跌0.79%；BOSSINI INT'L（0592）低見0.203元，收報0.203元，跌4.69%；澳優（1717）低見2.8元，收報2.8元，跌2.44%。

異動股

上升異動股，包括，中國服飾控股（1146）收報0.04元，升66.67%；錦藝集團控股（0565）收報0.212元，升63.08%；精技集團（3302）收報0.395元，升51.92%；威揚酒業控股（8509）收報0.465元，升43.08%；米虫元宇宙（8645）收報0.35元，升32.08%；大健康國際（2211）收報0.104元，升28.4%；中國綠地博大綠澤（1253）創52周高，見0.3元，收報0.174元，升26.09%；佳兆業健康（0876）收報0.068元，升25.93%；興銘控股（8425）收報0.2元，升25%；中國數字視頻（8280）平上市低位0.02元，收報0.026元，升23.81%。

下跌異動股，包括，海鑫集團（1850）創上市新低，見0.8元，收報0.85元，跌81.03%；迪信通（6188）見52周低2.07元，收報2.07元，跌28.37%；星光文化（1159）收報0.255元，跌25%；映美控股（2028）收報0.083元，跌24.55%；寶積資本（8168）收報0.118元，跌23.87%；寶新置地（0299）創上市新低，見0.209元，收報0.218元，跌22.14%；富通科技（0465）收報0.23元，跌20.69%；天成控股（2110）創上市新低，見0.02元，收報0.02元，跌20%；三寶科技（1708）收報1.78元，跌19.82%；格林國際控股（2700）收報0.265元，跌19.7%。

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