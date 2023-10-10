該集團指出，是次針對滄港線的擴能升級改造目前正在施工，並將於2023年年底完成。升級改造內容包括通過使用更高規格的材料升級軌道及維修加固路基、橋樑、涵洞等基礎設施，這將提高鐵路軌道的可靠性及列車運行穩定性，同時將封鎖系統升級為自動封鎖，建立更先進的列車控制系統及列車調度指揮系統，這將縮短滄港線上列車車輛的循環周轉時間，提高運營效率。

滄港鐵路亦擬將鐵路道口監控自動化，以提高鐵路道口的安全性，並使列車能以更高速度行駛，甚至購買額外新機車和設備及升級通信、信號自動化及遠端監控系統。這些升級將提高滄港線的整體運營效率，料擴能改造完成後，運輸能力將由每年3000萬噸，提升至每年4500萬噸。

集團指出，通過建設額外的支線和鐵路專用線將帶來可觀的新增運量和收益，亦能增加新客戶及擴大業務規模，為股東創造更大價值。該集團最新中期業績顯示，手持現金及現金等值項目達2.029億元人民幣。滄港鐵路目前擁有鐵路線主軌道長87.4公里，總長度216.6公里，共13個車站，其中主軌道上有10個車站，支線上有3個車站。

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