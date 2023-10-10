FIS發表全球創新報告發現，香港企業注重金融科技並有意加大投資，研究指出正使用人工智能（AI）和監管科技（RegTech）的香港公司中，分別有71%及69%表示有意增加領域創新支出，其中有61%公司更有意增加發展開放式銀行的投資。

該報告發現，馮凱琳表示最新研究發現公司於發展創新科技時，遇到缺乏專業人才的問題，與香港總商會研究中，有75%的公司反映缺人才脗合。FIS研究發現，整體有57%受訪公司表示於發展創新科技時，遇到缺乏專業人才的問題，當中有72%金融機構及70%金融科技公司亦反映有同樣的問題。至於被問到香港於公司人才缺口具體數字，馮凱琳則表示報告中沒有相關數據，惟報告中發現於環境、社會和管治（ESG）有頗大的人才缺口。

近日香港有意發展跨境支付，馮凱琳表示最近非常多銀行查詢有關跨境支付，大部分銀行亦有意準備跨境支付系統，馮凱琳續指，FIS於系統上能支持其跨境支付接合，惟需等有關當局於法規及規管上準備好，業界於現時則等法規有關定立、並持觀望態度。

該調查於6月進行調查，並對全球2000名商界領袖進行問卷調查，於香港數據方面則抽樣選出342管理層，當中包括香港金融機構、金融科技公司及零售商公司等。

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