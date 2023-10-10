在7月曾大手減持碧桂園服務（6098）的執行董事兼總裁李長江，據內媒引述知情人士指，李長江已於近日遞交辭呈，辭任碧桂園服務執行董事及總裁相關職務，辭任後將續以公司顧問身份服務公司。
報道指，在李長江辭任後，其相關職務將由碧桂園服務副總經理、首席戰略官徐彬淮接任。
在內房、物管股的艱難時刻，李長江不時減持碧服股份，當中包括在去年12月30日以平均每股18.6287元賣出196萬股，套現約3660萬元﹔在今年3月行使了購股權購入210萬股後，今年7月19日分別減持194.5萬股及128.3萬股，套現合計2824.7萬元，持股僅餘369萬股或0.11%。
碧服受總裁減持消息影響，一度大跌，其後李長江曾於社交媒體表示「一切正常」。
碧股今日衝高回落，曾高見7.88元或升2.77%，其後回軟，全日收跌4.48%，報7.25元﹔碧桂園在預告不再償付境外債後，今日股價再跌10.71%，收報0.75元。
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