報道指，在李長江辭任後，其相關職務將由碧桂園服務副總經理、首席戰略官徐彬淮接任。

在內房、物管股的艱難時刻，李長江不時減持碧服股份，當中包括在去年12月30日以平均每股18.6287元賣出196萬股，套現約3660萬元﹔在今年3月行使了購股權購入210萬股後，今年7月19日分別減持194.5萬股及128.3萬股，套現合計2824.7萬元，持股僅餘369萬股或0.11%。

碧服受總裁減持消息影響，一度大跌，其後李長江曾於社交媒體表示「一切正常」。

碧股今日衝高回落，曾高見7.88元或升2.77%，其後回軟，全日收跌4.48%，報7.25元﹔碧桂園在預告不再償付境外債後，今日股價再跌10.71%，收報0.75元。

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