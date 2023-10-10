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匯豐料黃金周澳門賭收近67億元 10月全月賭收逼近200億元

匯豐發表報告指，在剛過去的中秋及十一黃金周檔期8天假期，澳門迎接93.2萬名旅客，日均達11.6萬名，超過政府預期日均的10萬名，恢復至疫情前即2019年的83%。10月份首6日的日均賭收介乎9.3億至9.4億澳門元，已達2019年的80%至81%水平。但是隨著假期後的兩個工作天受到颱風吹襲影響，致日均賭收降至5.2億澳門元。

該行指出，10月份首8天的賭收共約66.5億澳門元，按月錄得15%增長。首8天日均賭收為8.31億澳門元，按月增加31%。貴賓博彩及中場博彩分別按月增加80%及65%至70%。貴賓博彩的贏率達3.3%至3.4%。

匯豐預料，隨著金沙中國（1928）旗下威尼斯人在今個月內每逢周末均舉行陳奕信演唱會，料會幫助到賭場營運及贏率，料今個月餘下日子日均賭收介乎5.2億至5.7億澳門元計，料10月份全月賭收可以增至186億至196億澳門元，回復至2019年疫情前約70%至74%。

由於金沙中國（1928）及銀河娛樂（0027）受惠於龐大酒店房間儲備，該行料有助帶動該兩家公司的表現跑贏，加上更高的中場贏率，料有助高端中場的表現。至於內地恢復出境遊，其認為成影響到訪澳的部份客流。

花旗最新報告則稱，會維持10月份賭收在190億澳門元水平，料10月份首6日日均賭收為7.65億澳門元，月內隨後的日子日均賭收為5.75億澳門元。摩根大通更預期，在今個檔期內，澳門的中場賭收已經超越疫情前，相當於疫情前的110%至120%，料表現較市場預期為佳。濠賭股今日普遍上升，升幅最大為美高梅中國（2282），升3.8%。

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