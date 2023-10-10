匯豐發表報告指，在剛過去的中秋及十一黃金周檔期8天假期，澳門迎接93.2萬名旅客，日均達11.6萬名，超過政府預期日均的10萬名，恢復至疫情前即2019年的83%。10月份首6日的日均賭收介乎9.3億至9.4億澳門元，已達2019年的80%至81%水平。但是隨著假期後的兩個工作天受到颱風吹襲影響，致日均賭收降至5.2億澳門元。