泰加保險（控股）（6161）宣布，因應較早前其提出在阿拉伯聯合酋長國成立子公司，冀藉此恢復保險業務，但是自今年初以來，經過了解，該子公司須向該國中央銀行申請批准方可進行保險業務，因此其已暫時中止當地保險業務，直至取得相關批准及許可。
公司仍繼續盡最大努力探索取得保險中介機構的批准及或許可，同時開拓了保險服務解決方案業務，並且已落實服務合約超過3000萬元。
泰加指，保險服務解決方案業務包括為保險公司開發保險管理軟件，及為保險公司提供保險產品精算服務及風險管理功能，並且已與數家香港及中國保險中介人及金融服務公司取得或正落實服務合約。其將繼續拓展其營運團隊、僱用或聘請更多技術人員及精算師；及於香港、中國、台灣及中東地區取得合同，以拓展其地理覆蓋範圍。
此外，其亦獲主要股東吳宇通知，於去年3月28日，集團前子公司泰加保險就吳宇擔任泰加保險董事期間，與泰加保險進行若干交易有關的多項指控，針對包括吳宇在內等多名被告提出法律訴訟。有關訴訟尚未結束。
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