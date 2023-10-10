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建滔附屬向碧桂園發出償債書討15.98億元欠款 料錄減值虧損

建滔集團（0148）公布，集團全資附屬公司永恒信貸向碧桂園（2007）提供18.8億元本金定期借貸，根據融資協議的條款，碧桂園須於今年12月償還最後一貸款，目前尚餘15.98億元未償還。由於碧桂園未能按融資協議償還款項，因此永恒信貸向碧桂園發出法定要求償債書，要求對方償還若干到期款項。

建滔指，收回未償還款項的行動仍在進行中，其正在評估有關事件對集團的影響，目前預計集團可能會錄得減值虧損，從而對今年底止年度的損益賬造成影響，但是集團不認為今次事件會對其整體的一般業務過程、日常營運及財務狀況造成任何重大不利影響。在此之前，建滔已經將部份碧桂園的欠款，即為數2.7億元轉為股本，並佔碧桂園1.25%已擴大後股本。餘款則待分期償還。

根據現行條例，若有債權人向債務人發出法定要求償債書，債務人有需要在收到償債書21日內支付有關債務。債務人亦有權在法院容許的18天內向法院申請將有關償債書作廢。建滔集團今天股價收報17.58元，跌0.11%。

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