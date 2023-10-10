永嘉預期因出售事項而確認虧損約1600萬港元，亦預期確認與終止經營業務相關的商譽虧損約1400萬元，故預計將會在合併利潤表內就出售事項確認除稅前整體虧損約3000萬港元。而出售事項的估計所得款項淨額約9900萬港元，擬用作一般營運資金。

永嘉指，公司與百麗均為「Champion」品牌於中國的授權分銷商，在內地的分銷權並非獨家，公司亦非該品牌在中國的網店營辦商，故與其他分銷商直接競爭時極為不利。此外，中國市場疫後未有使客戶需求如預期般強勁復甦，因此「Champion」在中國的專營店表現未如理想，遠低於賣方所經營的其他品牌。

永嘉指，2022年度及2023年上半年集團在中國的「Champion」業務產生龐大的經營虧損分別為約5200萬港元及3400萬港元。根據出售協議，公司須向百麗轉讓目標資產，永嘉將於完成後終止經營「Champion」的專營店。

永嘉董事會認為，出售事項乃集團終止其在中國的「Champion」業務的虧損及清理舊存貨的機會。

另外，出售事項的所得款項淨額將為集團帶來現金流入，改善並加強集團的財務狀況。出售事項的估計所得款項淨額（於扣除相關直接應佔費用後）為約99,000,000港元。集團擬將出售事項的所得款項淨額用作一般營運資金。

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