moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

IMAX中國私有化未獲法院會議通過

IMAX中國（1970）與控股股東IMAX Corporation（美：IMAX）聯合公，就IMAX CORPORATION建議根據公司法第86條，以協議安排方式將IMAX中國 私有化，由於計劃並未於今日在上海舉行的法院會議上獲批准，故股東特別大會上批准的特別決議案將不會生效。

於法院會議上，合共5869.42萬股無利害關係股份親身或委派代表以投票方式表決，其中4108.67萬股投贊成票，約佔70%，以及約1760.75萬股投反對票，約佔18.28%。由於贊成票少於75%以及反對票超過10%，故私有化計劃未獲批准。

由於私有化計劃未獲批准，因此建議、股份激勵建議及計劃已失效，股份在聯交所的上市地位將不會被撤銷；以及公司將不會自本月18日起暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定計劃項下的計劃股東權利。要約人及要約人一致行動人士於未來12個月將不可再提出私有化。

IMAX Corporation今年7月提出協議安排形式私有化，出價每股10元，較停牌前9.12元溢價約9.65%；亦較去年底每股資產淨值溢價88.01%。IMAX Corporation定明不會調高要約價。是次涉及的計劃股份約9633萬股，涉及街貨佔比28.37%，按前述出價計，相當於是次私有化總值約9.65億元。私有化建議需獲得不少於75%計劃股東贊成，以及不多於一成的獨立股東反對才獲通過。

其他報道

永嘉1.1億元賣Champion存貨及專營店資產予百麗

綠債明起上市 三暗盤收市微升或持平

建滔附屬向碧桂園發出償債書討15.98億元欠款 料錄減值虧損

大新銀行推綠債退款優惠 3個月港元定期存款年利率4.4%

泰加暫時中止阿耶酋保險業務 轉攻保險解決方案生意取逾3000萬合約

和諧汽車成比亞迪第二家代理商 

匯豐料黃金周澳門賭收近67億元 10月全月賭收逼近200億元

早前大手減持公司股份 李長江辭任碧桂園服務執董兼總裁

FIS：JPEX事件後銀行業界仍對虛擬資產持開放態度

IMF上調全球通脹預測 下調經濟增速

滄港鐵路擬3年斥1.8億人幣升級鐵路線 增運力1500萬噸

老虎證券：綠債助新客增長 超公司預期

威馬：將引入戰略投資者

傳內地政府擬額外發債1萬億人幣 使今年預算赤字遠高於3%上限

IMF調高美國今年GDP增長預測至2.1% 調低中國今明兩年經濟增長預測

全日沽空金額增94% 盈富沽空比率升至72%

匯豐本月起停用多項網上理財服務　改由APP提供

恒指收市升幅收窄至147點 成交一周最多 北水流入見三周高

OneDegree：寵物年均就醫開支達6,460元 冀寵物保險普及可減少棄養

調查：女性高級行政人員面對沉重財務壓力

GUM：９月強積金人均蝕6651元 年初至今蝕471元

大馬安華：與東盟、中國討論 以地方貨幣進行貿易

調查：富裕階層平均33歲做百萬富翁 45歲成千萬富豪 44%父母會助子女上車