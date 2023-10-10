於法院會議上，合共5869.42萬股無利害關係股份親身或委派代表以投票方式表決，其中4108.67萬股投贊成票，約佔70%，以及約1760.75萬股投反對票，約佔18.28%。由於贊成票少於75%以及反對票超過10%，故私有化計劃未獲批准。

由於私有化計劃未獲批准，因此建議、股份激勵建議及計劃已失效，股份在聯交所的上市地位將不會被撤銷；以及公司將不會自本月18日起暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定計劃項下的計劃股東權利。要約人及要約人一致行動人士於未來12個月將不可再提出私有化。

IMAX Corporation今年7月提出協議安排形式私有化，出價每股10元，較停牌前9.12元溢價約9.65%；亦較去年底每股資產淨值溢價88.01%。IMAX Corporation定明不會調高要約價。是次涉及的計劃股份約9633萬股，涉及街貨佔比28.37%，按前述出價計，相當於是次私有化總值約9.65億元。私有化建議需獲得不少於75%計劃股東贊成，以及不多於一成的獨立股東反對才獲通過。

其他報道

永嘉1.1億元賣Champion存貨及專營店資產予百麗

綠債明起上市 三暗盤收市微升或持平

建滔附屬向碧桂園發出償債書討15.98億元欠款 料錄減值虧損

大新銀行推綠債退款優惠 3個月港元定期存款年利率4.4%

泰加暫時中止阿耶酋保險業務 轉攻保險解決方案生意取逾3000萬合約

和諧汽車成比亞迪第二家代理商

匯豐料黃金周澳門賭收近67億元 10月全月賭收逼近200億元

早前大手減持公司股份 李長江辭任碧桂園服務執董兼總裁

FIS：JPEX事件後銀行業界仍對虛擬資產持開放態度

IMF上調全球通脹預測 下調經濟增速

滄港鐵路擬3年斥1.8億人幣升級鐵路線 增運力1500萬噸

老虎證券：綠債助新客增長 超公司預期

威馬：將引入戰略投資者

傳內地政府擬額外發債1萬億人幣 使今年預算赤字遠高於3%上限

IMF調高美國今年GDP增長預測至2.1% 調低中國今明兩年經濟增長預測

全日沽空金額增94% 盈富沽空比率升至72%

匯豐本月起停用多項網上理財服務 改由APP提供

恒指收市升幅收窄至147點 成交一周最多 北水流入見三周高

OneDegree：寵物年均就醫開支達6,460元 冀寵物保險普及可減少棄養

調查：女性高級行政人員面對沉重財務壓力

GUM：９月強積金人均蝕6651元 年初至今蝕471元

大馬安華：與東盟、中國討論 以地方貨幣進行貿易

調查：富裕階層平均33歲做百萬富翁 45歲成千萬富豪 44%父母會助子女上車