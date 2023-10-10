IMAX中國（1970）與控股股東IMAX Corporation（美：IMAX）聯合公，就IMAX CORPORATION建議根據公司法第86條，以協議安排方式將IMAX中國 私有化，由於計劃並未於今日在上海舉行的法院會議上獲批准，故股東特別大會上批准的特別決議案將不會生效。
於法院會議上，合共5869.42萬股無利害關係股份親身或委派代表以投票方式表決，其中4108.67萬股投贊成票，約佔70%，以及約1760.75萬股投反對票，約佔18.28%。由於贊成票少於75%以及反對票超過10%，故私有化計劃未獲批准。
由於私有化計劃未獲批准，因此建議、股份激勵建議及計劃已失效，股份在聯交所的上市地位將不會被撤銷；以及公司將不會自本月18日起暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定計劃項下的計劃股東權利。要約人及要約人一致行動人士於未來12個月將不可再提出私有化。
IMAX Corporation今年7月提出協議安排形式私有化，出價每股10元，較停牌前9.12元溢價約9.65%；亦較去年底每股資產淨值溢價88.01%。IMAX Corporation定明不會調高要約價。是次涉及的計劃股份約9633萬股，涉及街貨佔比28.37%，按前述出價計，相當於是次私有化總值約9.65億元。私有化建議需獲得不少於75%計劃股東贊成，以及不多於一成的獨立股東反對才獲通過。
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