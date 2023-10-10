其中，改善汽車貸款政策方面提出適當放寬汽車消費信貸申請條件，降低汽車貸款首期比例，延長貸款期限，合理確定信貸額度，降低汽車消費門檻。

加大新能源汽車支持力度方面，要助力新能源汽車推廣應用，滿足居民新能源汽車金融服務需求，開發設計符合新能源汽車特點的專屬金融產品和服務，降低新能源汽車消費者在購置、使用和保有環節的成本，提升新能源汽車金融服務可得性。在新能源配套設施建設方面給予信貸支持，幫助新能源汽車下鄉。

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