據內地傳媒報道，金融監管總局日前向各地監管局、各類金融機構下發《關於金融支持恢復和擴大消費的通知》，內容涵蓋七方面，包括加大重點領域支持力度、支持擴大汽車消費、加大新型消費和服務消費金融支持、降低消費金融成本、強化保險保障服務、切實保護消費者合法權益。
其中，改善汽車貸款政策方面提出適當放寬汽車消費信貸申請條件，降低汽車貸款首期比例，延長貸款期限，合理確定信貸額度，降低汽車消費門檻。
加大新能源汽車支持力度方面，要助力新能源汽車推廣應用，滿足居民新能源汽車金融服務需求，開發設計符合新能源汽車特點的專屬金融產品和服務，降低新能源汽車消費者在購置、使用和保有環節的成本，提升新能源汽車金融服務可得性。在新能源配套設施建設方面給予信貸支持，幫助新能源汽車下鄉。
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