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潤地上月賣樓跌13% 龍湖合同銷售挫25%

華潤置地（1109）公布，9月總合同銷售金額約266.1億元（人民幣，下同），按年減少13.3%；涉及樓面約104.8萬平方米，減少16.2%；權益合同銷售金額183.2億元，按年跌4.4%，涉及樓面77.5萬平方米，跌8.1%。

今年首9個月，累計合同銷售金額約2343.3億元，按年增16%；總合同銷售建築面積約991.81萬平方米，增7.5%。

龍湖集團（0960）亦公布，上月總合同銷售金額145億元，按年下跌24.6%；涉及樓面98萬平方米，下跌21.4%；歸屬股東權益的合同銷售金額91.2億元，按年跌20.6%；涉及樓面63.5萬平方米，跌22.4%。

今年首9個月累計總合同銷售金額1376.2億元，按年下跌5.5%；合同銷售面積825.6萬平方米，少7.3%。

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