道瓊斯工業平均指數收漲134點，升幅0.41%，報33739點。標普500指數收漲22點，升幅0.53%，報4358點。納斯達克綜合指數收漲78點，或0.59%，報13562點。

波音升2.67%，報193.53美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻33點，而聯合健康跌0.43%，報524.24元，拖累道指14點。

科技股方面，蘋果收市報178.39元，跌0.33%，谷歌母公司Alphabet收市報138.06元，跌0.26%，亞馬遜收市報129.48元，升0.95%，Facebook收市報321.84元，升1.09%。

歐洲STOXX 600指數收漲1.96%，報452點。德國DAX指數收漲1.96%，報15423點；法國CAC 40指數漲2.01%，報7162點；英國富時100指數收漲1.82%，報7628點。

納斯達克中國金龍指數收漲3.14%，報6749點。曾升最多3.6%，是9月22日後最大升幅。高見6779.32點，是9月18日後最高。收市價是9月18日後收市新高。

美國2年期債息曾跌最多3.11%，是8月29日後最大跌幅，當日跌幅為3.62%。低見4.9235厘，是9月8日4.9134厘後最低。收市報4.9696厘，是9月13日後收市新低，當日報4.9692厘。

美國10年期債息曾跌最多3.86%，是5月2日後最大跌幅，當日跌幅為4.15%。低見4.6157厘，是10月2日4.6厘後最低。收市報4.653厘，是9月29日後收市新低，當日報4.5711厘。

美2年期10年期債息續倒掛，曾擴大至33.982基點，是10月4日37.554基點後最闊。收市報32.083基點，是10月4日後收市最闊。

美3個月10年期債息續倒掛，曾擴大至90.292基點，是9月29日96.427基點後最闊。收市報85.579基點，是9月29日後收市最闊，當日報88.522基點。

道指曾升最多0.87%，是10月6日後最大升幅，當日升幅為1.32%。高見33898.22點，是9月25日34017.53點後最高。收市報33739.3點，是9月25日後收市新高，當日報34006.88點。連升3日，累計升619.73點，對上一次連升3日是9月11日。連續第5日陽燭，對上一次連續第5日陽燭是7月20日。

標指曾升最多1.15%，是10月6日後最大升幅，當日升幅為1.55%。高見4385.46點，是9月20日4461.03點後最高。收市報4358.24點，是9月20日後收市新高，當日報4402.2點。連升3日，累計升100.05點，對上一次連升3日是8月29日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是9月11日。

納指曾升最多1.3%，是10月6日後最大升幅，當日升幅為1.91%。高見13659.63點，是9月20日13727.81點後最高。收市報13562.84點，是9月19日後收市新高，當日報13678.19點。連升3日，累計升343.01點，對上一次連升3日是9月29日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是9月11日。