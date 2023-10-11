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港股ADR升246點 夜期高水316點 美期亞股個別發展 邁越科技上市

美股向上，港股ADR升246點或1.38%，報17910點，即月恒指夜期升105點，報17981點，夜期高水316點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升1.61%，折合報313.16元；阿里巴巴（9988）升2.16%，折合報85.2元；美團（3690）升2.35%，折合報114.94元；匯控（0005）升1.9%，折合報63.38元；建行（0939）升0.71%，折合報4.44元。

道期現跌0.008%；標期現升0.02%；納期現升0.11%。日本東證指數現跌0.1%；韓國KOSPI指數現升1.95%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.45%。

VIX指數隔晚跌3.78%或0.67點，報17.03點。

紐油現升0.05%或0.04美元，報86.02美元；布油現升0.14%或0.12美元，報87.78美元；金價現升0.05%或1.01美元，報1861.41美元；LME 銅期貨隔晚跌1%或81.5美元，報8022.5美元。美國10年期債息現跌0.22%或0.0104厘，報4.6426厘。

今日焦點股份可留意：

邁越科技（2501）上市，定價1.18元。

幸福控股（0260）最快今日公布業績。

中鐵建（1186）中標澳門輕軌東線北段工程涉31.9億人幣。

港科探索（1137）：9月份日均訂單總商品交易額按月跌5%至2300萬。

潤地（1109）上月賣樓跌13%，龍湖合同銷售挫25%。

中國金融監管總局：擴汽車消費，降消費金融成本。

IMAX中國（1970）私有化未獲法院會議通過。

永嘉（3322）1.1億元賣Champion存貨及專營店資產予百麗。

建滔（0148）附屬向碧桂園發出償債書討15.98億元欠款，料錄減值虧損。

和諧汽車（3836）成比亞迪第二家代理商。

匯豐料黃金周澳門賭收近67億元，10月全月賭收逼近200億元。

早前大手減持公司股份，李長江辭任碧桂園服務（6098）執董兼總裁。

滄港鐵路（2169）擬3年斥1.8億人幣升級鐵路線，增運力1500萬噸。

 

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