恒指今早高開292點或1.66%，報17956點，大市成交金額20億元；國指今早高開108點或1.79%，報6160點。恒生科技指數開市報3960點，升2.22%。金融、通訊服務、非必需消費品股推動大市。上升股份比例為12.21%，下跌為1.86%，無升跌為85.91%。