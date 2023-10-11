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恒指高開292點 科指升2.2%上試250天線 邁越上市升4%

恒指今早高開292點或1.66%，報17956點，大市成交金額20億元；國指今早高開108點或1.79%，報6160點。恒生科技指數開市報3960點，升2.22%。金融、通訊服務、非必需消費品股推動大市。上升股份比例為12.21%，下跌為1.86%，無升跌為85.91%。

騰訊（0700）、匯控（0005）、阿里巴巴（9988）貢獻恒指較多。康師傅（0322）、恒隆地產（0101）、恒隆地產（0101）拖累大市。

藍籌76隻升，1隻下跌，3隻無升跌。舜宇（2382）升3.22%，報54.45元，是升幅最大的藍籌，恒隆地產（0101）無升跌，報10.7元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股29隻升，0隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報112.2元，升5.65%；跌幅最大的是東方甄選（1797）開市報37.25元，無升跌。

恒指升穿20天線(17706.14點)。科指升穿20天線(3897.51點)，上試250天線(3988.39點)。

邁越科技（2501）上市，定價1.18元。開市報1.23元，升4.2%。

幸福控股（0260）最快今日公布業績。停牌。

中鐵建（1186）中標澳門輕軌東線北段工程涉31.9億人幣。開市報4.54元，升1.11%。

港科探索（1137）：9月份日均訂單總商品交易額按月跌5%至2300萬。無成交，報3.02元。

潤地（1109）上月賣樓跌13%，龍湖合同銷售挫25%。開市報30.75元，升2.5%。

中國金融監管總局：擴汽車消費，降消費金融成本。汽車股上升，吉利（0175）開市報9.19元，升1.66%。比亞迪（1211）開市報243.8元，升3.04%。長城汽車（2333）開市報9.14元，升1.56%。小鵬（9868）開市報66.4元，升3.03%。理想汽車（2015）開市報137.8元，升3.77%。蔚來（9866）開市報68.85元，升5.52%。零跑（9863）開市報37元，升2.49%。恒大汽車（0708）開市報0.43元，無升跌。

IMAX中國（1970）私有化未獲法院會議通過。開市報7.2元，跌10%。

永嘉（3322）1.1億元賣Champion存貨及專營店資產予百麗。無成交，報0.149元。

建滔（0148）附屬向碧桂園發出償債書討15.98億元欠款，料錄減值虧損。開市報17.5元，跌0.46%。

和諧汽車（3836）成比亞迪第二家代理商。無成交，報0.7元。

匯豐料黃金周澳門賭收近67億元，10月全月賭收逼近200億元。濠賭股普遍上升，新濠國際發展（0200）開市報6.17元，升2.15%。美高梅中國（2282）開市報10.5元，無升跌。澳博（0880）無成交，報2.94元。永利澳門（1128）開市報7.43元，升1.36%。銀河娛樂（0027）開市報46.75元，升1.3%。金沙中國（1928）開市報23.2元，升2.2%。

早前大手減持公司股份，李長江辭任碧桂園服務（6098）執董兼總裁。開市報7.48元，升3.17%。

滄港鐵路（2169）擬3年斥1.8億人幣升級鐵路線，增運力1500萬噸。無成交，報10.68元。

破頂股表現

破頂股包括，新焦點（0360）創52周高，見0.12元，開市報0.12元，升1.69%。

破底股方面

2隻股份創上市新低，包括海鑫集團（1850）低見0.73元，開市報0.73元，跌14.12%；天成控股（2110）低見0.019元，開市報0.019元，跌5%。

異動股

上升異動股，包括，朗華國際集團（8026）開市報0.54元，升12.5%；中國新電信（8167）開市報0.038元，升11.76%；宏基集團控股（1718）開市報0.1元，升11.11%；永勝醫療（1612）開市報0.43元，升10.26%；裕承科金（0279）開市報0.047元，升9.3%；中國大冶有色金屬（0661）開市報0.067元，升8.06%；新火科技控股（1611）開市報1.94元，升7.18%；兌吧（1753）開市報0.4元，升6.67%；中國紅包（8316）開市報1.13元，升6.6%；精技集團（3302）開市報0.42元，升6.33%。

下跌異動股，包括，海鑫集團（1850）創上市新低，見0.73元，開市報0.73元，跌14.12%；IMAX（1970）開市報7.2元，跌10%；WAI KEE HOLD（0610）開市報1.2元，跌5.51%；天成控股（2110）創上市新低，見0.019元，開市報0.019元，跌5%；華科資本（1140）開市報0.136元，跌4.9%；禪遊科技（2660）開市報2.83元，跌3.74%；康聖環球（9960）開市報1.58元，跌3.07%；山東墨龍（0568）開市報2.43元，跌2.8%；亞洲果業（0073）開市報0.038元，跌2.56%；北京北辰實業股份（0588）開市報0.79元，跌2.47%。

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