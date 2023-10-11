內媒《紅星新聞》報道，王海於去年12月曾發布微博稱，2011年9月5日河南農民趙愛民與國企中冶地集團西北岩土工程青海鉀肥項目部簽訂工程（材料、勞務）的外判合約，工程已投入使用5年5個月，材料、勞務款僅支付60%左右。自2019年以來，趙愛民多次追討欠款無果，更年年被移工討薪和墊資債主討債。而王海是在幫助趙愛民討要工程款過程中，發現岩土公司將近6億元轉至一名女童私人帳戶。

據報道，該女童是岩土公司一間合作公司，長嘉公司法定代表人的女兒，但她並不是這兩間公司的員工，故岩土公司向私人賬戶轉款近6億元的行為涉嫌巨額國有資產流失。

除了實名公開舉報，王海亦向岩土公司紀委進行了舉報，岩土公司紀委曾於今年1月向其發出一份「反饋函」，指沒有發現涉及公司黨委所管理的黨員幹部違紀的事實和依據。王海一方認為並未對其舉報的具體事實作出回應，於是繼續進行舉報。

事件在網上發酵後，岩土公司紀委在微信公眾號回應指，對於媒體有關《涉嫌國有資產流失》的報道高度重視，在前期工作的基礎上，公司層級組成聯合工作小組，對文章中所提及的情況進行詳細核查，核查結果將及時向社會公布。

其他報道

中證監：將適時推出資本市場支持高水準科技自立自強措施

央視：中汽協9月汽車銷量按年升9.5%

花旗料明年減息6次 美息將減至4.25厘

花旗：香港今年千萬富翁人數為40.8萬人 連跌3年

【專訪】煤氣：循輕資產發展 拓財源 減持兩項目套現逾億美元 擬支援氫能運輸

【專訪】煤氣黃維義：公司發展需錢 無可能長期送紅股

【有片：埋身擊】歐元兌美元仍反覆偏軟 現階段應維持高估策略

施永青：樓市蕭條將是受害人多得益人少 倘政府救市不力會被市民怪責

益美國際進軍廣東、山東省售電業務 已取得廣東許可牌照

半日沽空金額增15% 盈富沽空增72%

嚐‧高美：第四季新開兩家Que餐廳

恒指半日升254點 曾升穿18000點 科指受制250天線

一部iPhone平均可用多少年？最新研究報告有答案