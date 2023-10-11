彭博日前有報道指，內地政府決策層擬提高2023年的赤字預算，並發行最少1萬億元人民幣的國債去投資基建。不過高盛發表報告跟進指，他們預期內地在未來幾個月會有更多財政刺激措施，該行認為，就算過往內地政府淨發債額會每年均不時會出現超額的情況，但是考慮到內地在第四季剩餘可供動用的財政空間、在獲批新額度及使用該等額度出現的時間差、政府還有更多實在的方法去增加融資等因素，其相信內地政府不太可能會提升赤字預算目標，同時亦認為在今年餘下時間發債逾1萬億元人民幣既過大亦不太可能。
該行指，內地政府到今年計劃發債1.2萬億元人民幣的額度，有待在今年第三季度用畢。根據其估計，內地政府在2022年還有3.4萬億元人民幣的發債額度未有使用到，部份該等未使用到的額度，最近則獲內陸省份政府用於債務掉期及償還債務。
高盛認為，過往的經驗顯示，就算政府淨負債會超過每年的額度，政府亦可以無需修訂官方的財政赤字目標，原因在於政府可以透過動用其他賬戶及基金進行結轉，甚至調撥盈餘資金作平抑，藉此調整財政赤字。
該行預期，若然在未來幾個月，內地進一步增加推出5000億元人民幣的額外地方政府專項債券，料今年第四季可供政府發債的額度會推高至1.7萬億元人民幣。
包括內蒙、天津等六個省市截至10月9日，已經公布發行特別用途再融資債券，涉值3200億元人民幣，去償還地方債，高盛指出，潛在政府發債供應增加，加上其預料當局可能調低存款準備金率25個基點，及估計在第四季降低10個基點的政策息率下，其料在10月份時，隨著流動性邁向正常化、信貸擴張及長期的現金債券孳息會扯上，有望推動孳息曲線前端轉為斜上。