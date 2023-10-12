道瓊斯工業平均指數收漲65點，升幅0.2%，報33804點。標普500指數收漲18點，升幅0.43%，報4376點。納斯達克綜合指數收漲96點，或0.72%，報13659點。

Amgen升4.55%，報283.6美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻81點，而Chevron跌3.27%，報161.1元，拖累道指35點。

科技股方面，蘋果收市報179.8元，升0.79%，谷歌母公司Alphabet收市報140.55元，升1.8%，亞馬遜收市報131.83元，升1.81%，Facebook收市報327.82元，升1.85%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.16%，報453點。德國DAX指數收漲0.24%，報15460點；法國CAC 40指數跌0.44%，報7131點；英國富時100指數收跌0.11%，報7620點。

納斯達克中國金龍指數收漲0.4%，報6775點。

美國2年期債息曾升最多1.06%，高見5.0222厘，是10月9日5.0813厘後最高。收市報4.9821厘，是10月9日後收市新高，當日報5.0813厘。

美國10年期債息曾跌最多2.39%，低見4.5418厘，是9月29日4.5057厘後最低。收市報4.5582厘，是9月26日後收市新低，當日報4.5356厘。連跌2日，累計跌0.2426厘，對上一次連跌2日是10月5日。

美2年期10年期債息續倒掛，曾擴闊至43.231基點，是10月3日43.806基點後最闊。收市報42.809基點，是9月29日後收市最闊，當日報47.662基點。連跌2日，累計14.349基點，對上一次連跌2日是8月23日。

美3個月10年期債息續倒掛，曾收窄至96.165基點，是9月29日96.427基點後最窄。收市報95.027基點，是9月26日後收市最窄，當日報95.61基點。連續兩日收窄，累計23.636基點。

道指曾升最多0.42%，高見33882.55點，收市報33804.87點，是9月25日後收市新高，當日報34006.88點。連升4日，累計升685.3點，對上一次連升4日是8月30日。第1日陰燭，對上一次連續第1日陰燭是9月29日。

標指曾升最多0.47%，高見4378.64點，是10月10日4385.46點後最高。收市報4376.95點，是9月20日後收市新高，當日報4402.2點。連升4日，累計升118.76點，對上一次連升4日是8月30日。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是8月30日。

納指曾升最多0.8%，高見13671.11點，是9月20日13727.81點後最高。收市報13659.68點，是9月19日後收市新高，當日報13678.19點。連升4日，累計升439.85點，對上一次連升4日是10月2日。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是8月30日。

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