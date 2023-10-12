個股ADR普遍向上下，騰訊（0700）ADR升0.98%，折合報314.04元；阿里巴巴（9988）升1.42%，折合報85.8元；美團（3690）升1.56%，折合報118.31元；匯控（0005）升1.68%，折合報63.86元；建行（0939）升1.8%，折合報4.5元。

道期現升0.144%；標期現升0.21%；納期現升0.23%。日本東證指數現升0.95%；韓國KOSPI指數現升0.88%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0%。

VIX指數隔晚跌5.51%或0.94點，報16.09點。

紐油現跌0.41%或0.34美元，報83.14美元；布油現跌0.27%或0.23美元，報85.58美元；金價現升0.1%或1.91美元，報1876.27美元；LME 銅期貨隔晚升0.01%或1.5美元，報8024美元。美國10年期債息現升0%或0厘，報4.5582厘。

今日焦點股份可留意：

FAST RETAIL（6288）最快今日公布業績。

綠源集團（2451）上市，定價7.37元。

十月稻田（9676）上市，定價15.36元。

英國CMA就長和（0001）3英國與Vodafone英國業務合併徵求意見。

中央匯金在滬A市場增持中建農工四行各0.01%股權，股份涉值約4.77億人幣。

中信里昂調高新創建（0659）目標價，看好會展及免稅店帶動盈利。

華僑城（3366）標售上海酒店資產，底價24.3億人幣。

豐德麗（0571）料全年虧損收窄，因媒體、娛樂和戲院表現改善。

麗豐（1125）發盈警，料全年虧損擴大至最多5.95億元。

摩根士丹料濠賭股第三季EBITDA按季增長12%。澳門旅遊局：國際旅客比例回升至5%，新濠在菲、星設辦事處吸海外客。

金蝶國際（0268）雲訂閱服務ARR增約40%。

碧瑤綠色（1397）近月共中標7.5億元項目，手頭合約增至47.4億。

舜宇光學（2382）9月手機鏡頭出貨量按年升一成半。

呂宇健大手增持HMVOD視頻（8103）至10.5%。

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