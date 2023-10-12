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恒指高開365點 升穿50天線 科指升2% 升穿250天線 十月稻田上市升8%

恒指今早高開365點或2.05%，報18258點，大市成交金額32億元；國指今早高開139點或2.28%，報6272點。恒生科技指數開市報4038點，升2.18%。恒指升穿50天線(18240.86點)。科指上試100天線(4040.13點)，升穿250天線(3989.77點)。

金融、非必需消費品、通訊服務股推動大市。上升股份比例為12.99%，下跌為1.7%，無升跌為85.29%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、匯控（0005）貢獻恒指較多。中海油（0883）、恒安（1044）、恒地（0012）拖累大市。

藍籌73隻升，2隻下跌，5隻無升跌。舜宇（2382）升8.11%，報64元，是升幅最大的藍籌，恒安（1044）跌0.8%，報24.75元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股28隻升，0隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是舜宇（2382）開市報64元，升8.11%；跌幅最大的是眾安在綫（6060）無成交，報22.7元。

FAST RETAIL（6288）最快今日公布業績。無成交，報17.5元。

綠源集團（2451）上市，定價7.37元。開市報7.34元，跌0.41%。

十月稻田（9676）上市，定價15.36元。開市報16.6元，升8.07%。

英國CMA就長和（0001）3英國與Vodafone英國業務合併徵求意見。開市報41.85元，升1.45%。

中央匯金在滬A市場增持中建農工四行各0.01%股權，股份涉值約4.77億人幣。中國銀行（3988）開市報2.82元，升2.92%。建設銀行（0939）開市報4.58元，升3.15%。農業銀行（1288）開市報2.95元，升2.43%。工商銀行（1398）開市報3.91元，升4.55%。

中信里昂調高新創建（0659）目標價，看好會展及免稅店帶動盈利。無成交，報9.03元。

華僑城（3366）標售上海酒店資產，底價24.3億人幣。無成交，報0.335元。

豐德麗（0571）料全年虧損收窄，因媒體、娛樂和戲院表現改善。無成交，報0.26元。

麗豐（1125）發盈警，料全年虧損擴大至最多5.95億元。無成交，報2.54元。

摩根士丹料濠賭股第三季EBITDA按季增長12%。澳門旅遊局：國際旅客比例回升至5%，新濠在菲、星設辦事處吸海外客。濠賭股向上，新濠國際發展（0200）開市報6.08元，升1.67%。美高梅中國（2282）開市報10.44元，升0.58%。澳博（0880）無成交，報2.91元。永利澳門（1128）開市報7.51元，升1.08%。銀河娛樂（0027）開市報46.15元，升0.76%。金沙中國（1928）開市報22.6元，無升跌。

金蝶國際（0268）雲訂閱服務ARR增約40%。開市報10.3元，升3.62%。

碧瑤綠色（1397）近月共中標7.5億元項目，手頭合約增至47.4億。開市報0.66元，升3.13%。

舜宇光學（2382）9月手機鏡頭出貨量按年升一成半。開市報64元，升8.11%。

呂宇健大手增持HMVOD視頻（8103）至10.5%。無成交，報1.73元。

破頂股表現

破頂股包括，新東方（9901）創52周高，見50.6元，開市報50.6元，升2.74%；新焦點（0360）創52周高，見0.127元，開市報0.127元，升1.6%；新東方－Ｓ（9901）創52周高，見50.6元，開市報50.6元，升2.74%。

異動股

上升異動股，包括，檸萌影視（9857）開市報10.18元，升13.49%；雲遊控股（0484）開市報0.96元，升12.94%；彩生活（1778）開市報0.42元，升10.53%；海峽石油化工（0852）開市報0.118元，升10.28%；多想雲（6696）開市報0.33元，升10%；中國服飾控股（1146）開市報0.056元，升9.8%；舜宇（2382）開市報64元，升8.11%。

下跌異動股，包括，科倫博泰生物（6990）開市報69.5元，跌10.9%；天譽置業（0059）開市報0.019元，跌5%；康健國際醫療（3886）開市報0.315元，跌4.55%；第一太平（0142）開市報3元，跌4.46%；世紀城市國際（0355）開市報0.245元，跌3.92%；創聯控股（2371）開市報0.025元，跌3.85%；邁越科技（2501）開市報1.57元，跌3.68%；首佳科技（0103）開市報0.17元，跌3.41%；中海物業（2669）開市報8.25元，跌3.06%；商湯-W（80020）開市報1.32元，跌2.94%。

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