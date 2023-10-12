恒指今早高開365點或2.05%，報18258點，大市成交金額32億元；國指今早高開139點或2.28%，報6272點。恒生科技指數開市報4038點，升2.18%。恒指升穿50天線(18240.86點)。科指上試100天線(4040.13點)，升穿250天線(3989.77點)。