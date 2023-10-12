港元現報7.82元無升跌，曾貶值最多28點子，報7.8228元，亦曾升值最多18點子，報7.8182元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌8.49點子至4.68429%；1星期HIBOR跌5.67點子至4.84512%；2星期HIBOR跌3.47點子至4.86714%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.84點子至5.21137%；6個月期HIBOR升5.99點子至5.36798%；12個月期HIBOR升3.16點子至5.49929%。

美元指數現報105.682貶值0.138點或0.13%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.46325%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.5342%，終止連續2日收窄，利差是2023年9月12日後最闊，當日差距為-0.8287%。

對上一次終止連續2日收窄，是2023年9月29日，當日利差報-0.0369%。

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