恒指今早高開365點，高位升395點，低位升282點，高低波幅113點。金融、通訊服務、非必需消費品股推動大市。上升股份比例為30.02%，下跌為21.37%，無升跌為48.6%。

恒指半日升338點或1.89%，報18231點，大市成交金額563億元；國指升134點或2.2%，報6267點。恒生科技指數收報4017點，升1.64%。

藍籌股成交金額276億元，佔大市成交49.02%；科指成份股成交金額108.67億元，佔大市成交19.3%；國指成份股成交金額244.39億元，佔大市成交43.4%。

24隻雙櫃台股，總成交0.48億元人民幣，相當於約0.51億港元，佔大市成交的0.09%。

窩輪及牛熊證成交金額減少1.1%，至85.74億元，佔大市成交15.21%。牛熊證成交金額36.06億元，增加0.81%；窩輪成交金額49.67億元，減少2.45%。

騰訊（0700）、建行（0939）、匯控（0005）貢獻恒指較多。中海油（0883）、中移動（0941）、中石油（0857）拖累大市。

藍籌67隻升，11隻下跌，2隻無升跌。信義玻璃（0868）升6.53%，收報10.28元，是升幅最大的藍籌，中石油（0857）跌2.97%，收報5.55元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股25隻升，5隻下跌。升幅最大的是金蝶（0268）收報10.46元，升5.23%；跌幅最大的是平安好醫生（1833）收報18.4元，跌2.02%。

恒指50天線(18240.32點)得而復失。科指受制於100天線(4039.92點)，升穿250天線(3989.68點)。

北水南下合計淨流出16.11億元，終止連續7日流入。南水北上合計淨流入59.96億元人民幣，終止連續4日流出。

三大指數半日表現

恒指曾升最多2.21%，高見18288.68點，是9月15日18372.65點後最高。連升6日，累計升1035.44點，對上一次連升6日是2021年11月16日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是10月5日。

科指曾升最多2.18%，高見4038.54點，是9月18日4062.41點後最高。連升6日，累計升265.07點，對上一次連升6日是6月16日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是10月4日。

國指曾升最多2.55%，是9月29日後最大升幅，當日升幅為3.35%。高見6289.47點，是9月15日6379.72點後最高。連升6日，累計升385.05點，對上一次連升6日是2020年11月9日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是10月5日。

個股表現

港交所（0388）據報最快本季就颱風開市進行公眾諮詢。收報296.8元，升1.64%。

雅居樂（3383）據報已支付一隻人民幣債券本金。收報0.87元，升1.16%。

小米（1810）據報與老牌車廠洽合作。收報12.68元，升3.09%。

FAST RETAIL（6288）最快今日公布業績。收報17.46元，跌0.23%。

綠源集團（2451）上市，定價7.37元。收報7.76元，升5.29%。

十月稻田（9676）上市，定價15.36元。收報17.68元，升15.1%。

英國CMA就長和（0001）3英國與Vodafone英國業務合併徵求意見。收報41.7元，升1.09%。

中央匯金在滬A市場增持中建農工四行各0.01%股權，股份涉值約4.77億人幣。中國銀行（3988）收報2.86元，升4.38%。建設銀行（0939）收報4.7元，升5.86%。農業銀行（1288）收報3元，升4.17%。工商銀行（1398）收報3.93元，升5.08%。

中信里昂調高新創建（0659）目標價，看好會展及免稅店帶動盈利。創52周高，見9.08元，收報9.07元，升0.44%。

華僑城（3366）標售上海酒店資產，底價24.3億人幣。收報0.35元，升4.48%。

豐德麗（0571）料全年虧損收窄，因媒體、娛樂和戲院表現改善。收報0.26元，無升跌。

麗豐（1125）發盈警，料全年虧損擴大至最多5.95億元。收報2.54元，無升跌。

摩根士丹料濠賭股第三季EBITDA按季增長12%。澳門旅遊局：國際旅客比例回升至5%，新濠在菲、星設辦事處吸海外客。濠賭股個別發展，新濠國際發展（0200）收報5.94元，跌0.67%。美高梅中國（2282）收報10.14元，跌2.31%。澳博（0880）收報2.9元，跌0.34%。永利澳門（1128）收報7.49元，升0.81%。銀河娛樂（0027）收報45.75元，跌0.11%。金沙中國（1928）收報22.75元，升0.66%。

金蝶國際（0268）雲訂閱服務ARR增約40%。收報10.46元，升5.23%。

碧瑤綠色（1397）近月共中標7.5億元項目，手頭合約增至47.4億。收報0.65元，升1.56%。

舜宇光學（2382）9月手機鏡頭出貨量按年升一成半。收報61.25元，升3.46%。

呂宇健大手增持HMVOD視頻（8103）至10.5%。收報1.71元，跌1.16%。

破頂股表現

破頂股包括，達勢股份（1405）創上市新高，見77.3元，收報74.55元，跌0.2%；達力普控股（1921）創上市新高，見4.68元，收報4.6元，跌0.86%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1048.2元，收報1047.4元，跌0.04%；邁越科技（2501）創上市新高，見1.7元，收報1.56元，跌4.29%；新東方（9901）創52周高，見51.3元，收報50.75元，升3.05%；新焦點（0360）創52周高，見0.155元，收報0.149元，升19.2%；稀鎂科技（0601）創52周高，見0.37元，收報0.315元，升5%；新創建集團（0659）創52周高，見9.08元，收報9.07元，升0.44%；譚木匠（0837）創52周高，見4.98元，收報4.98元，升7.1%；美圖公司（1357）創52周高，見4.19元，收報3.98元，升1.27%；中國萬天控股（1854）創52周高，見1元，收報0.9元，無升跌。

破頂指數成份股包括，比亞迪電子（0285）創52周高，見40.3元，收報40元，升3.36%；。

破底股方面

23隻股份創上市新低，其中十隻包括，奧園（3883）低見0.18元，收報0.192元，升2.67%；智富資源投資（0007）低見0.098元，收報0.098元，跌2%；高山企業（0616）低見0.39元，收報0.405元，升2.53%；金山能源（0663）低見0.13元，收報0.145元，跌17.61%；中國錢包（0802）低見0.045元，收報0.07元，升37.25%；寶沙發展（1069）低見0.059元，收報0.066元，跌7.04%；新晨動力（1148）低見0.229元，收報0.248元，升7.36%；中國碳中和（1372）低見0.345元，收報0.365元，跌1.35%；中油潔能控股（1759）低見0.27元，收報0.27元，跌30.77%；金貓銀貓（1815）低見0.24元，收報0.255元，跌3.77%。

31隻股份創52周低，其中十隻包括，上海復旦（1385）低見15.04元，收報15.12元，跌4.55%；東勝旅遊（0265）低見0.027元，收報0.027元，跌6.9%；優品360（2360）低見1.67元，收報1.85元，升0.54%；弘海高新資源（0065）低見0.161元，收報0.161元，跌3.01%；宏輝集團（0183）低見0.163元，收報0.163元，跌2.98%；德祥地產（0199）低見0.67元，收報0.67元，跌1.47%；東勝智慧城市服務（0265）低見0.027元，收報0.027元，跌6.9%；愛帝宮（0286）低見0.285元，收報0.285元，無升跌；莊士中國（0298）低見0.15元，收報0.158元，跌1.25%；硬蛋創新（0400）低見0.99元，收報1.01元，跌7.34%。

異動股

上升異動股，包括，中國華星（0485）收報0.104元，升38.67%；中國錢包（0802）創上市新低，見0.045元，收報0.07元，升37.25%；中華銀科技（0515）收報0.085元，升34.92%；天潤雲（2167）收報8.78元，升33.84%；生活概念（8056）收報0.048元，升33.33%；智紡國際控股（8521）收報0.249元，升31.05%；太平洋網絡（0543）收報0.6元，升27.66%；中國海洋發展（8047）收報0.087元，升24.29%；中國唐商（0674）收報0.116元，升20.83%；金輝（0137）收報0.74元，升19.35%。

下跌異動股，包括，中油潔能控股（1759）創上市新低，見0.27元，收報0.27元，跌30.77%；環球實業科技（1026）收報0.096元，跌28.89%；廣駿集團控股（8516）收報0.117元，跌19.31%；盛諾集團（1418）收報0.063元，跌19.23%；煜榮集團（1536）見52周低0.105元，收報0.105元，跌18.6%；圓美光電（8311）創上市新低，見0.045元，收報0.045元，跌18.18%；金山能源（0663）創上市新低，見0.13元，收報0.145元，跌17.61%；凱升控股（0102）收報0.096元，跌15.04%；HOME CONTROL（1747）收報0.4元，跌14.89%；陸慶娛樂（8052）收報0.12元，跌14.29%。

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