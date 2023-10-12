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佐丹奴第三季收入升1%同店銷售微增 大中華市場跌2.1%

佐丹奴（0709）公布，截至今年9月底止第三季收入為8.69億元，按年升1%，其中大中華市場收入按年2.1%至3.93億元，東南亞及澳洲市場收入為3.29億元，按年跌4.6%，海灣阿拉伯國家合作委員會跌0.7%。

按線上線下劃分，期內線上業務收入跌2.2%至6.55億元，線下業務增14.1%至9700萬元。零售渠道收入7.52億元，按年跌0.4%，授權及加盟商之批發渠道收入跌4.9%至1.17億元。

期內同店銷售跌0.5%。全球品牌銷售額為9.79億元，按年跌3.6%。

佐丹奴表示，於第三季集團收入按年微跌1%，其部分原因是門市的整合週期。由於穆斯林朝覲節的時間差異以及大中華區的異常惡劣天氣，影響了7月份及8月份銷售的按年比較。集團9月零售收入如預期般重拾增長。同店銷售增長率於本季度和年初至今分別為0.5%及9%。海外加盟商持續擴展，期內收入上升11.8%。 存貨結餘按年明顯下降18.4%至5.01億元。

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