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羅兵咸：上市公司ESG報告披露趨完善 社會範疇議題披露成熟度達90%

羅兵咸永道今日發布《2023年香港上市公司環境、社會及管治報告調研》。根據調研結果，就披露程度而言，樣本企業ESG報告中所有《環境、社會及管治報告指引》議題披露都趨於成熟，上市公司ESG報告披露完善度日漸提升；其中，社會範疇議題披露成熟度最高，已達90%。

隨著供應鏈ESG風險加速顯現，供應鏈可持續性備受關注。聯交所《ESG 報告指引》要求上市公司披露供應鏈管理相關慣例，並特別強調綠色採購慣例和供應鏈 ESG 風險識別等，以引導上市公司的供應鏈 ESG 管理實踐。調研指出，已有逾 92%的樣本就有關管理供應鏈環境及社會風險的政策進行了披露，79%已披露相關執行及檢查的一般做法， 76%已披露採購過程中的考量因素。

羅兵咸永道中國香港 ESG 可持續發展披露和管理咨詢合夥人張立君表示，調查發現52%的中國內地和香港CEO認為其公司供應鏈在未來12 個月在很大或極大程度上受到氣候風險影響。

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