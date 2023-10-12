對於坊間不時有評論擔憂香港或會逐漸失去國際金融中心的光輝，王冬勝表示：「過去幾十年，香港已經經歷了十幾個危機，每次都有人說香港不行了，但香港每次都在事件穩定後又起來了。這些問題 香港見過很多，我也見過十幾個，所以我對香港很有信心。」

大灣區市場龐大，王冬勝認為香港可以為投資者提供進入大灣區內地市場的「一條龍」服務，協助他們處理行政手續、銀行業務， 甚至是提供醫療、稅務及教育等多方資訊和優惠。

王冬勝認為，香港協助國家「走出去」的「窗口」角色同樣重要，面向國際，了解最新、一流的產品及服務標準，並搭建橋樑與內地進行交流、接軌。王冬勝繼續睇好本港前景，他認為，疫情過後，可能還存在地緣政治的影響，但相信事情慢慢會過去。「香港還是要做好自己的基礎，用法律做事。」

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