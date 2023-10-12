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內地禁券商收進行離岸交易的新內地客

路透社引述其看到的官方文件報道，內地已發布通知，禁止國內券商及它們的海外子公司接收進行離岸交易的新內地客戶。

報道稱，根據中證監上海監管局9月28日發布的通知，現有內地客戶的新投資也受到嚴格監控，以防投資者繞過內地的外匯管制。下架招攬內地客戶的APP和網站的截止時間為10月底。

路透社稱，四位知情人士證實了該通知的內容。新通知尚不清楚何時生效，但知情人士稱他們認為監管機構的意思是立即生效。

中證監未立即對路透社置評。

今年5月，富途、老虎證券，從內地的應用程序商店中下架其交易平台。

彭博社其後亦引述看到的中證監通知報道，通知稱，境外子公司應當停止境內外所有面向境內投資者的宣傳和招攬活動，關停各類對境內投資者的新開戶渠道，包括下架境內應用程序(APP)，關閉境內網站，相關工作應於10月31日前完成。

通知稱，境外子公司在遵守所在地法規情形下，可以為工作、生活在境外且資金來源合法合規的境內投資者開立賬戶。它們還可以繼續為參加員工持股計劃(ESOP)的人提供服務——這是境外上市的內地公司向員工提供的激勵措施。

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