中海物業（2669）昨公布，向中建築（3311）及中建築興業（0830）以9.5億元收購中海監理，交易價格相當於市盈率的17.54倍。中海監理為內地政府主管機關認定的高新技術企業，主要於中國從事提供工程監理及施工諮詢服務，集團將以內部資源及或可動用銀行融資撥付代價。
中海物業指，中海監理的監理及技術顧問業務可與其全程物業諮詢管理服務相輔相成及融合，從而鞏固主營業務，故預期建議收購事項可帶來協同效益；中海監理現時管理約128個傳統監理、項目管理及全程顧問合約組合，預期可帶來穩定收入；監理市場未來業務前景樂觀等。
公司又指，中海監理持有中國住建部頒發的工程監理綜合資質，建議收購事項符合集團的戰略定位﹔中海監理經營輕資產業務，符合輕資產業務的發展策略﹔中海監理的利潤率高於中海物業，預期建議收購事項可提高集團的利潤率。
中建築及中建築興業又向中海物業作出溢利保證，保證2023年度的綜合除稅後純利將不少於5000萬元，任何該等不足金額將被視為賣方及或中國建築興業向公司作出的補償，並用作初始代價調整。
銀河聯昌證券中港研究部董事總經理鄭懷武指出，雖然收購價格並不便宜，但認為從長遠來看交易將有助於中海物業加強和鞏固其項目管理業務。該行相信在交易完成後，中海物業將成為中國建筑集團內的主要骨幹公司。鑒於基數較細及來自母公司的業務潛力巨大，該行預計業務增長會相當快，或每年約30%。
銀河聯昌又維持中海物業的正面前景看法，評級「買入」，目標價14.5元，為物管股中的首選，該行預期公司每股收益在2022-25 財年復合年增長率約為 30%。
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