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UNIQLO母企迅銷全年純利升8.4%至2962億日圓

UNIQLO母企迅銷（6288）公布截至今年8月底止全年業績，純利按年升8.4%至2962億日圓（折合約155.37億港元），期內收入升20.2%至27665億日圓，經營溢利亦增28.2%至3810億日圓；每股末期息增派至165日圓，全年合計派290日圓。

日本UNIQLO方面，期內收入為8904億日圓，按年上升9.9%，同店銷售淨額增7.6%，上半財年因HEATTECH等冬季商品銷情強勁，按年升10%；下半財年就因AIRism內衣等商品銷情強勁，按年升4.7%。

海外UNIQLO方面，全年收入為14371億日圓，按年升28.5%，是首次佔總收入逾半；經營溢利亦升43.3%至2269億日圓。集團表示，全年大中華地區錄得收益及溢利雙雙大幅增長，收入升15.2%至6202億日圓；經營溢利亦升25%至1043億日圓。此外，韓國、東南亞、印度及澳洲地區表現亦十分強勁，收入升46.1%至4498億日圓；經營溢利同升36.4%至782億日圓。

另一品牌GU全年收入按年升20%至2952億日圓，經營溢利亦升56.8%至261億日圓。

迅銷同時公布截至2024年8月底止全年業績預測，料全年收入為30500億日圓，按年增長10.2%，純利為3100億日圓，按年升4.6%%，全年每股股息330日圓。

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