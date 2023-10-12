恒指今早高開365點，高位升397點，低位升282點，高低波幅116點。金融、通訊服務、非必需消費品股推動大市。上升股份比例為38.67%，下跌為25.29%，無升跌為36.03%。

恒指收市升345點或1.93%，報18238點，大市成交金額1011億元，較上日增加13.88%，是9月22日1018.47億元成交後最多；國指升134點或2.19%，報6267點。恒生科技指數收報4019點，升1.68%。

藍籌股成交金額506.85億元，佔大市成交50.13%；科指成份股成交金額201.16億元，佔大市成交19.89%；國指成份股成交金額430.83億元，佔大市成交42.61%。

24隻雙櫃台股，總成交0.91億元人民幣，相當於約0.97億港元，佔大市成交的0.1%。

窩輪及牛熊證成交金額增加11.57%，至96.74億元，佔大市成交10.03%。牛熊證成交金額42.32億元，增加18.3%；窩輪成交金額54.41億元，增加6.84%。

騰訊（0700）、建行（0939）、友邦（1299）貢獻恒指較多。中海油（0883）、中石油（0857）、中移動（0941）拖累大市。

藍籌69隻升，9隻下跌，2隻無升跌。信義玻璃（0868）升8.19%，收報10.44元，是升幅最大的藍籌，中石油（0857）跌1.75%，收報5.62元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股26隻升，3隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是金蝶（0268）收報10.5元，升5.63%；跌幅最大的是萬國數據（9698）收報10.72元，跌2.01%。

恒指50天線(18240.46點)得而復失。科指受制於100天線(4039.94點)，升穿250天線(3989.69點)。

北水南下合計淨流出54.83億元，終止連續7日流入南水北上合計淨流入66.16億元人民幣，終止連續4日流出。

三大指數表現

恒指曾升最多2.22%，高見18290.91點，是9月15日18372.65點後最高。今日收市報18238.21點，是9月6日後收市新高，當日報18449.98點。連升6日，累計升1042.37點，對上一次連升6日是2021年11月16日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是10月5日。

科指曾升最多2.18%，高見4038.54點，是9月18日4062.41點後最高。收市報4019.05點，是9月15日後收市新高，當日報4077.91點。連升6日，累計升266.63點，對上一次連升6日是6月16日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是10月4日。

國指曾升最多2.55%，是9月29日後最大升幅，當日升幅為3.35%。高見6289.47點，是9月15日6379.72點後最高。收市報6267.34點，是9月15日後收市新高，當日報6309.59點。連升6日，累計升384.66點，對上一次連升6日是2020年11月9日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是10月5日。

午後消息股表現

UNIQLO母企迅銷（6288）全年純利升8.4%至2962億日圓。中午停牌前報17.78元，升1.6%。

中海物業業（2669）9.5億向中建築等收購中海監理。收報7.25元，跌14.81%。

SOHO中國（0410）非執行主席黃晶生辭任 聯席CEO徐晉兼任主席。收報0.88元，無升跌。

佐丹奴（0709）第三季收入升1%同店銷售微增 大中華市場跌2.1%。收報2.55元，升0.39%。

今早及隔晚消息股表現

港交所（0388）據報最快本季就颱風開市進行公眾諮詢。收報298元，升2.05%。

雅居樂（3383）據報已支付一隻人民幣債券本金。收報0.87元，升1.16%。

小米（1810）據報與老牌車廠洽合作。收報12.66元，升2.93%。

FAST RETAIL（6288）最快今日公布業績。停牌。

綠源集團（2451）上市，定價7.37元。收報7.44元，升0.95%。

十月稻田（9676）上市，定價15.36元。收報18.84元，升22.66%。

英國CMA就長和（0001）3英國與Vodafone英國業務合併徵求意見。收報41.7元，升1.09%。

中央匯金在滬A市場增持中建農工四行各0.01%股權，股份涉值約4.77億人幣。中國銀行（3988）收報2.85元，升4.01%。曾升最多4.74%，是2020年10月12日後最大升幅，當日升幅為5.02%。今曾高見2.87元，是8月2日2.88元後最高。收市價是8月1日後收市新高，當日報2.87元。連升7日，累計升0.12元，對上一次連升7日是4月14日。

建行（0939）曾升最多6.08%，是2020年10月12日後最大升幅，當日升幅為6.77%。今曾高見4.71元，是7月5日5.08元後最高。收市報4.69元，是7月5日後收市新高，當日報5元。連升7日，累計升0.45元，對上一次連升7日是2022年5月23日。

農業銀行（1288）曾升最多5.21%，是2022年3月17日後最大升幅，當日升幅為5.47%。今曾高見3.03元，是7月6日3.03元後最高。收市報3.01元，是7月5日後收市新高，當日報3.01元。

工行（1398）曾升最多5.61%，是2022年10月5日後最大升幅，當日升幅為5.79%。今曾高見3.95元，是7月5日4.18元後最高。今日收市報3.92元，是7月5日後收市新高，當日報4.11元。連升5日，累計升0.32元，對上一次連升5日是8月28日。

中信里昂調高新創建（0659）目標價，看好會展及免稅店帶動盈利。創52周高，見9.09元，收報9.07元，升0.44%。

華僑城（3366）標售上海酒店資產，底價24.3億人幣。收報0.35元，升4.48%。

豐德麗（0571）料全年虧損收窄，因媒體、娛樂和戲院表現改善。收報0.26元，無升跌。

麗豐（1125）發盈警，料全年虧損擴大至最多5.95億元。收報2.54元，無升跌。

摩根士丹料濠賭股第三季EBITDA按季增長12%。澳門旅遊局：國際旅客比例回升至5%，新濠在菲、星設辦事處吸海外客。濠賭股個別發展，新濠國際發展（0200）收報5.93元，跌0.84%。美高梅中國（2282）收報10.2元，跌1.73%。澳博（0880）收報2.92元，升0.34%。永利澳門（1128）收報7.48元，升0.67%。銀河娛樂（0027）收報46.25元，升0.98%。金沙中國（1928）收報22.8元，升0.88%。

金蝶國際（0268）雲訂閱服務ARR增約40%。收報10.5元，升5.63%。

碧瑤綠色（1397）近月共中標7.5億元項目，手頭合約增至47.4億。收報0.65元，升1.56%。

舜宇光學（2382）9月手機鏡頭出貨量按年升一成半。收報61元，升3.04%。

呂宇健大手增持HMVOD視頻（8103）至10.5%。收報1.64元，跌5.2%。

破頂股表現

破頂股包括，達勢股份（1405）創上市新高，見77.3元，收報74元，跌0.94%；達力普控股（1921）創上市新高，見4.7元，收報4.63元，跌0.22%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1048.2元，收報1047.4元，跌0.04%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1090.8元，收報1090.8元，升0.01%；邁越科技（2501）創上市新高，見1.7元，收報1.52元，跌6.75%；新東方（9901）創52周高，見51.55元，收報51.2元，升3.96%；太睿國際控股（1010）創52周高，見2.31元，收報2.28元，升20%；新焦點（0360）創52周高，見0.155元，收報0.15元，升20%；聯亞集團（0458）創52周高，見2.05元，收報2.05元，無升跌；稀鎂科技（0601）創52周高，見0.37元，收報0.3元，無升跌；新創建集團（0659）創52周高，見9.09元，收報9.07元，升0.44%；譚木匠（0837）創52周高，見4.98元，收報4.7元，升1.08%。

破頂指數成份股包括，比亞迪電子（0285）創52周高，見40.3元，收報39.75元，升2.71%；。

破底股方面

39隻股份創上市新低，其中十隻包括，第一服務（2107）低見0.325元，收報0.35元，升2.94%；奧園（3883）低見0.18元，收報0.191元，升2.14%；中駿集團（1966）低見0.213元，收報0.215元，跌4.44%；佳兆業資本（0936）低見0.2元，收報0.2元，跌13.04%；智富資源投資（0007）低見0.095元，收報0.099元，跌1%；聯泰控股（0311）低見0.3元，收報0.355元，跌1.39%；高山企業（0616）低見0.39元，收報0.41元，升3.8%；香港華人有限公司（0655）低見0.355元，收報0.375元，跌3.85%；金山能源（0663）低見0.13元，收報0.139元，跌21.02%；中國錢包（0802）低見0.045元，收報0.057元，升11.76%。

62隻股份創52周低，其中十隻包括，上海復旦（1385）低見14.44元，收報14.44元，跌8.84%；東勝旅遊（0265）低見0.027元，收報0.03元，升3.45%；優品360（2360）低見1.67元，收報1.83元，跌0.54%；弘海高新資源（0065）低見0.161元，收報0.161元，跌3.01%；瘋狂體育（0082）低見0.113元，收報0.116元，跌2.52%；凱升控股（0102）低見0.08元，收報0.081元，跌28.32%；布萊克萬礦業（0159）低見0.13元，收報0.13元，跌5.11%；宏輝集團（0183）低見0.163元，收報0.168元，無升跌；德祥地產（0199）低見0.66元，收報0.67元，跌1.47%；NATIONAL ELEC H（0213）低見0.78元，收報0.78元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，先機企業集團（0176）平上市低位0.013元，收報0.018元，升38.46%；中國華星（0485）收報0.103元，升37.33%；友聯國際教育租賃（1563）收報1.57元，升35.34%；中華銀科技（0515）收報0.085元，升34.92%；遊萊互動（2022）收報0.047元，升34.29%；通天酒業（0389）收報1.1元，升34.15%；萬星控股（8093）收報0.15元，升33.93%；WAC HOLDINGS（8619）收報0.053元，升29.27%；生活概念（8056）收報0.045元，升25%；奧克斯國際（2080）創上市新低，見0.28元，收報0.35元，升22.81%；十月稻田（9676）收報18.84元，升22.66%。

下跌異動股，包括，凱升控股（0102）見52周低0.08元，收報0.081元，跌28.32%；PACIFIC LEGEND（8547）創上市新低，見0.17元，收報0.189元，跌23.48%；大地國際集團（8130）收報0.011元，跌21.43%；金山能源（0663）創上市新低，見0.13元，收報0.139元，跌21.02%；天成控股（2110）收報0.024元，跌20%；NEXION TECH（8420）收報0.033元，跌19.51%；廣駿集團控股（8516）收報0.117元，跌19.31%；中木國際（1822）收報0.065元，跌18.75%；CLASSIFIED GP（8232）收報0.45元，跌18.18%；伯明翰體育（2309）收報0.7元，跌17.65%；萬勵達（8482）收報0.084元，跌16%。

其他報道

英國8月GDP增0.2% 符預期

UNIQLO母企迅銷全年純利升8.4%至2962億日圓

中海物業9.5億向中建築等收購中海監理

東風上月汽車銷售微升9% 新能源車升逾三成

內地禁券商收進行離岸交易的新內地客

羅兵咸：上市公司ESG報告披露趨完善 社會範疇議題披露成熟度達90%

匯豐王冬勝：香港優勢仍在 但要持續擴大自身吸引力

SOHO中國非執行主席黃晶生辭任 聯席CEO徐晉兼任主席

財經花生︱牛仔褲不用洗？ Levi's CEO澄清無咁講過 更自曝獨特清洗方式

安謀中國合營關鍵僱員 轉職政府旗下晶片設計公司

半日沽空金額增33% 工行、建行沽空增逾8倍

佐丹奴第三季收入升1%同店銷售微增 大中華市場跌2.1%

恒指半日升338點 受制50天線 北水轉流出 十月稻田升15%