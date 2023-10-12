日前商台《晴朗的一天出發》主持人郭志仁在網上爆料，指電視廣播（0511，TVB）將再有高層變動，包括總經理曾志偉休息、林家棟及前無綫高層何定鈞回巢出任高層，曾掌管亞視新聞部的資深傳媒人關偉將接管無綫新聞部等。TVB企業傳訊部今日回應，指該台對於郭志仁在完全沒有事實根據的情況下，對一家上市公司的管理層狀況進行公開揣測及確定，感到匪夷所思並深感遺憾。
TVB指，身為一位資深的傳媒人，理應堅守真實、客觀和公正的原則，然而郭志仁卻選擇以不專業的方式散播尚未證實的謠言。該台表達強烈的譴責，並將嚴肅追究其相關責任。
郭志仁日前在社交平台指，「聽聞大台好快會有變動」，包括「曾志偉應該會休息吓，聽聞佢之前都有同人講，做完港姐都想唞吓」、「之前有傳林家棟會返去幫手，都99.9%肯定」、「 資深傳媒人關偉好大機會睇新聞資訊」、「邵氏會有人主持大局」、「 會分返幾位總經理」。
郭志仁又指，TVB在10月8日已出過聲明否認，我都收到未經核實的PM（私訊），要求他撤回訊息等。
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