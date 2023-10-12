TVB指，身為一位資深的傳媒人，理應堅守真實、客觀和公正的原則，然而郭志仁卻選擇以不專業的方式散播尚未證實的謠言。該台表達強烈的譴責，並將嚴肅追究其相關責任。

郭志仁日前在社交平台指，「聽聞大台好快會有變動」，包括「曾志偉應該會休息吓，聽聞佢之前都有同人講，做完港姐都想唞吓」、「之前有傳林家棟會返去幫手，都99.9%肯定」、「 資深傳媒人關偉好大機會睇新聞資訊」、「邵氏會有人主持大局」、「 會分返幾位總經理」。

郭志仁又指，TVB在10月8日已出過聲明否認，我都收到未經核實的PM（私訊），要求他撤回訊息等。

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