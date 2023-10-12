莎莎國際（0178）公布，截至今年9月底止第二季，營業額按年上升46.2%至10.97億元，其中，集團線下銷售增加50.6%至9.155億元，線上銷售增加27.7%至1.815億元。與新冠疫情前的2019年3月31日止財政年度比較，集團的線下銷售已恢復至47.2%的水平。
截至9底止三個月，集團在港澳特區的營業額按年大幅上升61.6%至8.595億元。本季線下銷售增加69.4%，而同店銷售則增長61.6%。截至9月30日，與疫情前相比，港澳特區的店舖減少37間至81間店舖，銷售額則恢復至疫情前45.7%的水平。旅客的銷售佔比為50.0%，而疫情前則約為70%。
本財政年度，香港開設三間新店舖，其中兩間位於尖沙咀，另一間位於大圍「圍方」。香港線下銷售在期內按年增長59.1%，而同店銷售額增長58.2%。旅客的銷售佔比整體為38.6%，核心旅遊地區則為61.6%。
澳門線下銷售按年增長104.6%，同店銷售則提升71.1%，並恢復至疫情前水平的65.3%。
內地方面，線上及線下銷售的營業額按年上升13.7%至1.463億元。線下銷售額恢復至疫情前57.8%的水平，而毛利額與去年同期相若。本季線上銷售按年提升55.2%至1.078億元，佔該市場總銷售額73.7%。
其他報道
羅兵咸：上市公司ESG報告披露趨完善 社會範疇議題披露成熟度達90%
財經花生︱牛仔褲不用洗？ Levi's CEO澄清無咁講過 更自曝獨特清洗方式