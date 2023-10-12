moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

金管局首9個月接954宗詐騙投訴 七成涉信用卡交易

金管局公布，收到涉及詐騙的銀行投訴持續上升，今年首9個月收到954宗，超過去年全年的555 宗，當中七成與信用卡交易有關，其餘涉及匯款交易、支付交易和銀行貸款等。

該局今日向28間零售銀行發出通告，要求銀行提供足夠的資源和專家，確保銀行業在訊息共享、交易監察和客戶警示的三大範疇的打擊詐騙重點合作措施如期推出。

金管局續稱，銀行間訊息交換平台（FINEST）的第一階段已在今年6月推出，包括5間具本地系統重要性認可機構（D-SIB），並集中於交換懷疑與詐騙相關洗錢活動的企業訊息。

平台推出三個月，運作大致暢順。通過這個平台交換的訊息，一半涉及投資騙局，其餘與網購、網上情緣騙案有關。訊息促使參與銀行加強監察高風險帳戶，並及時識別未知的可疑帳戶，提交相關可疑交易報告協助罪案的調查工作。

金管局又稱，在多管齊下的措施推出後，該局收到涉及詐騙的銀行投訴個案升幅有所放緩，從今年首季較去年同期上升約1.7倍，放緩至今年第三季較去年同期上升約1.3倍。而警務處錄得的詐騙案的升幅亦同樣有所放緩。

其他報道

周大福：第二季港澳同店銷售增55% 內地跌12%

安踏：第三季零售金額 安踏牌高單位數正增長 FILA10-20%低段正增長

莎莎國際發盈喜 料中期轉賺1億至1.15億元

莎莎國際：第二財季營業額增46%

華潤隆地REITs擬明年在港IPO 集資最多10億美元

全日沽空金額增23% 盈富沽空增57% 建行、工行增3倍

TVB：強烈譴責郭志仁散播曾志偉休息林家棟回巢等高層變動不實消息

恒指收市升345點 成交破千億 北水轉流走 盈富、建行成交最多

英國8月GDP增0.2% 符預期

UNIQLO母企迅銷全年純利升8.4%至2962億日圓

中海物業9.5億向中建築等收購中海監理

東風上月汽車銷售微升9% 新能源車升逾三成

內地禁券商收進行離岸交易的新內地客

羅兵咸：上市公司ESG報告披露趨完善 社會範疇議題披露成熟度達90%

匯豐王冬勝：香港優勢仍在 但要持續擴大自身吸引力

SOHO中國非執行主席黃晶生辭任 聯席CEO徐晉兼任主席

財經花生︱牛仔褲不用洗？ Levi's CEO澄清無咁講過 更自曝獨特清洗方式

安謀中國合營關鍵僱員 轉職政府旗下晶片設計公司

半日沽空金額增33% 工行、建行沽空增逾8倍

佐丹奴第三季收入升1%同店銷售微增 大中華市場跌2.1%

恒指半日升338點 受制50天線 北水轉流出 十月稻田升15%

光大集團前董事長李曉鵬涉受賄被捕

匯金公司出手增持四大行 滬深三大指數半日高收