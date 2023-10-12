該局今日向28間零售銀行發出通告，要求銀行提供足夠的資源和專家，確保銀行業在訊息共享、交易監察和客戶警示的三大範疇的打擊詐騙重點合作措施如期推出。

金管局續稱，銀行間訊息交換平台（FINEST）的第一階段已在今年6月推出，包括5間具本地系統重要性認可機構（D-SIB），並集中於交換懷疑與詐騙相關洗錢活動的企業訊息。

平台推出三個月，運作大致暢順。通過這個平台交換的訊息，一半涉及投資騙局，其餘與網購、網上情緣騙案有關。訊息促使參與銀行加強監察高風險帳戶，並及時識別未知的可疑帳戶，提交相關可疑交易報告協助罪案的調查工作。

金管局又稱，在多管齊下的措施推出後，該局收到涉及詐騙的銀行投訴個案升幅有所放緩，從今年首季較去年同期上升約1.7倍，放緩至今年第三季較去年同期上升約1.3倍。而警務處錄得的詐騙案的升幅亦同樣有所放緩。

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