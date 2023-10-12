金管局公布，收到涉及詐騙的銀行投訴持續上升，今年首9個月收到954宗，超過去年全年的555 宗，當中七成與信用卡交易有關，其餘涉及匯款交易、支付交易和銀行貸款等。
該局今日向28間零售銀行發出通告，要求銀行提供足夠的資源和專家，確保銀行業在訊息共享、交易監察和客戶警示的三大範疇的打擊詐騙重點合作措施如期推出。
金管局續稱，銀行間訊息交換平台（FINEST）的第一階段已在今年6月推出，包括5間具本地系統重要性認可機構（D-SIB），並集中於交換懷疑與詐騙相關洗錢活動的企業訊息。
平台推出三個月，運作大致暢順。通過這個平台交換的訊息，一半涉及投資騙局，其餘與網購、網上情緣騙案有關。訊息促使參與銀行加強監察高風險帳戶，並及時識別未知的可疑帳戶，提交相關可疑交易報告協助罪案的調查工作。
金管局又稱，在多管齊下的措施推出後，該局收到涉及詐騙的銀行投訴個案升幅有所放緩，從今年首季較去年同期上升約1.7倍，放緩至今年第三季較去年同期上升約1.3倍。而警務處錄得的詐騙案的升幅亦同樣有所放緩。
其他報道
安踏：第三季零售金額 安踏牌高單位數正增長 FILA10-20%低段正增長
TVB：強烈譴責郭志仁散播曾志偉休息林家棟回巢等高層變動不實消息
恒指收市升345點 成交破千億 北水轉流走 盈富、建行成交最多
羅兵咸：上市公司ESG報告披露趨完善 社會範疇議題披露成熟度達90%
財經花生︱牛仔褲不用洗？ Levi's CEO澄清無咁講過 更自曝獨特清洗方式
恒指半日升338點 受制50天線 北水轉流出 十月稻田升15%