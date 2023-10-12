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新創建財務顧問：周企要約條款作價合理 建議股東接納

新創建（0659）於6月接獲鄭裕彤家族私人持有的周大福企業全購股份的要求，擬以每股9.15元，收購尚未實益持有的新創建股份，最多涉資逾350億元。新創建就有關要約發出的通函，獨立財務顧問華富建業企業融資認為，有關要約之條款對無利益關係之新創建股東及無利益關係之新創建購股權持有人而言誠屬公平合理，因此推薦新創 建獨立董事委員會建議無利益關係之新創建股東接納新創建股份要約及無利益關係之新創建購股權持有人接納新創建購股權要約。 

華富建業企業融資推薦建議的理由包括，要約價高於新創建於回顧期間內所有交易日的收市價， 並較由回顧期初至最後交易日的平均收市價溢價約30%；從可比分析的角度而言，要約價屬公平合理，因新創建股份要約的隱含市賬率及市盈率均較可比公司為高；新創建股份的流動性較低，股東難以在不對新創建股價造成向下壓力的情況下，於市場售股等。

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