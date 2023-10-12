華富建業企業融資推薦建議的理由包括，要約價高於新創建於回顧期間內所有交易日的收市價， 並較由回顧期初至最後交易日的平均收市價溢價約30%；從可比分析的角度而言，要約價屬公平合理，因新創建股份要約的隱含市賬率及市盈率均較可比公司為高；新創建股份的流動性較低，股東難以在不對新創建股價造成向下壓力的情況下，於市場售股等。

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