摩根士丹利發表報告指，本港住宅樓市在疫情後復蘇短暫，估計樓價今年跌3%後，明年再跌5%至10%，對本港地產股的看法亦由 「吸引」轉為「符合預期」，偏好低負債及持續收入強勁的房地產商。
大摩表示，市場對政府即將公布的《施政報告》樂觀，但即使非本地居民置業印花稅由30%下調至15%，估計對樓市前景亦不會有太大刺激作用，縱然少數地產股估值吸引，但未足夠推動股份跑出。
大摩睇好長實（1113）、新地（0016）及信置（0083）。該行指長實及新地持續自由現金流收益率超過10%，即使樓市價量齊跌，現金流仍穩定。長實及信置負債較低， 有能力應付股利及回購。嘉里（0683）及恒地（0012）的持續收入較低，亦受利息開支高企影響。
大摩將地產股目標價平均下調19%，以反映最新的樓價預測，估計行業資產淨值折讓亦由45%上調至50%。該行將九倉投資評級「增持」下調至「減持」 ，反映其基本因素疲弱及估值並不吸引。
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