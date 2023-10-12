moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

大摩降對本港地產股看法至「符預期」 料明年樓價最多跌一成

摩根士丹利發表報告指，本港住宅樓市在疫情後復蘇短暫，估計樓價今年跌3%後，明年再跌5%至10%，對本港地產股的看法亦由 「吸引」轉為「符合預期」，偏好低負債及持續收入強勁的房地產商。

大摩表示，市場對政府即將公布的《施政報告》樂觀，但即使非本地居民置業印花稅由30%下調至15%，估計對樓市前景亦不會有太大刺激作用，縱然少數地產股估值吸引，但未足夠推動股份跑出。

大摩睇好長實（1113）、新地（0016）及信置（0083）。該行指長實及新地持續自由現金流收益率超過10%，即使樓市價量齊跌，現金流仍穩定。長實及信置負債較低， 有能力應付股利及回購。嘉里（0683）及恒地（0012）的持續收入較低，亦受利息開支高企影響。

大摩將地產股目標價平均下調19%，以反映最新的樓價預測，估計行業資產淨值折讓亦由45%上調至50%。該行將九倉投資評級「增持」下調至「減持」 ，反映其基本因素疲弱及估值並不吸引。

 

其他報道

金管局首9個月接954宗詐騙投訴 七成涉信用卡交易

Pacific Rays減持小鵬至5%以下

周大福：第二季港澳同店銷售增55% 內地跌12%

安踏：第三季零售金額 安踏牌高單位數正增長 FILA10-20%低段正增長

莎莎國際發盈喜 料中期轉賺1億至1.15億元

莎莎國際：第二財季營業額增46%

華潤隆地REITs擬明年在港IPO 集資最多10億美元

全日沽空金額增23% 盈富沽空增57% 建行、工行增3倍

TVB：強烈譴責郭志仁散播曾志偉休息林家棟回巢等高層變動不實消息

恒指收市升345點 成交破千億 北水轉流走 盈富、建行成交最多

英國8月GDP增0.2% 符預期

UNIQLO母企迅銷全年純利升8.4%至2962億日圓