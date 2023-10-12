大摩表示，市場對政府即將公布的《施政報告》樂觀，但即使非本地居民置業印花稅由30%下調至15%，估計對樓市前景亦不會有太大刺激作用，縱然少數地產股估值吸引，但未足夠推動股份跑出。

大摩睇好長實（1113）、新地（0016）及信置（0083）。該行指長實及新地持續自由現金流收益率超過10%，即使樓市價量齊跌，現金流仍穩定。長實及信置負債較低， 有能力應付股利及回購。嘉里（0683）及恒地（0012）的持續收入較低，亦受利息開支高企影響。

大摩將地產股目標價平均下調19%，以反映最新的樓價預測，估計行業資產淨值折讓亦由45%上調至50%。該行將九倉投資評級「增持」下調至「減持」 ，反映其基本因素疲弱及估值並不吸引。

其他報道

金管局首9個月接954宗詐騙投訴 七成涉信用卡交易

Pacific Rays減持小鵬至5%以下

周大福：第二季港澳同店銷售增55% 內地跌12%

安踏：第三季零售金額 安踏牌高單位數正增長 FILA10-20%低段正增長

莎莎國際發盈喜 料中期轉賺1億至1.15億元

莎莎國際：第二財季營業額增46%

華潤隆地REITs擬明年在港IPO 集資最多10億美元

全日沽空金額增23% 盈富沽空增57% 建行、工行增3倍

TVB：強烈譴責郭志仁散播曾志偉休息林家棟回巢等高層變動不實消息

恒指收市升345點 成交破千億 北水轉流走 盈富、建行成交最多

英國8月GDP增0.2% 符預期

UNIQLO母企迅銷全年純利升8.4%至2962億日圓