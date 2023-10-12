兩個出售項目代價分別約3.6億元人民幣（下同）、6614.5萬元，合計4.26億元﹔收購項目代價則分別為1.75億元、5.07億元及1.05億元，合計7.87億元。

雅居樂預期於出售事項完成後，公司將分別因出售兩項目公司錄得估計虧損約4088.07萬元及967.78萬元﹔出售事項的所得款項淨額將會根據債務抵銷協議的條款及條件抵銷。

雅居樂指，鑒於中國物業行業的現行市況及日益嚴峻的經營環境，董事相信訂立退出合作協議符合公司及股東整體利益，並有利於短期及長期優化集團的資產，令集團利益最大化。

另外，山和風華退出合作協議及湖光映月退出合作協議項下的出售事項將增強集團的流動資金，同時收購事項將便於集團在定價、成本分配、營銷策略、住宅單位的定位及品牌、更好鎖定客戶方面擁有更大靈活性及控制權，以及透過收購事項鞏固對其他房地產項目運營及開發的控制權。

以及該等交易將使集團得以精簡其現有業務結構及營運，以及妥善調配其資源。

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