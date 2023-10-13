moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

港股ADR跌326點 夜期跌372點 個股ADR普遍向下

美國9月通脹率高於預期，市場憂慮美聯儲再加息，，美債息上升，美股向下。港股ADR指數按比例計算，收報17,912點，跌326點或1.82%。即月期指夜市，收跌372點，報17911點，較現貨低水327點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌2.4%，折合報308.86元；阿里巴巴（9988）跌3.7%，折合報82.66元；美團（3690）跌3.7%，折合報114.01元；匯控（0005）跌0.2%，折合報63.07元；建行（0939）跌1.5%，折合報4.62元。

焦點板塊及股份

蘋果供應鏈：蘋果公司在台灣主要供應商9月份整體收入創6月份以來最大降幅，今年前9個月降幅達到8.8%。

小鵬汽車 （9868）：CEO到訪德國大眾總部，尋求深化電動汽車合作。

新世界發展 （0017）：在完成對新創建集團的出售後，新世界發展將專注於物業發展和投資。

廣汽集團 （2238）：集團等擬設立專項基金，對滴滴自動駕駛投資至多1.49億美元。

莎莎國際 （0178）：第二財季營業額增46%，集團同時發盈喜，料中期轉賺1億至1.15億元。

周大福 （1929）: 第二季度香港及澳門同店銷售增長55.7%。

雅居樂集團 （3383）: 「20雅居1A」擬在到期前召開持有人會議，審議增設可提前終止該產品的議案。