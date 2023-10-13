個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌2.4%，折合報308.86元；阿里巴巴（9988）跌3.7%，折合報82.66元；美團（3690）跌3.7%，折合報114.01元；匯控（0005）跌0.2%，折合報63.07元；建行（0939）跌1.5%，折合報4.62元。

焦點板塊及股份

蘋果供應鏈：蘋果公司在台灣主要供應商9月份整體收入創6月份以來最大降幅，今年前9個月降幅達到8.8%。

小鵬汽車 （9868）：CEO到訪德國大眾總部，尋求深化電動汽車合作。

新世界發展 （0017）：在完成對新創建集團的出售後，新世界發展將專注於物業發展和投資。

廣汽集團 （2238）：集團等擬設立專項基金，對滴滴自動駕駛投資至多1.49億美元。

莎莎國際 （0178）：第二財季營業額增46%，集團同時發盈喜，料中期轉賺1億至1.15億元。

周大福 （1929）: 第二季度香港及澳門同店銷售增長55.7%。

雅居樂集團 （3383）: 「20雅居1A」擬在到期前召開持有人會議，審議增設可提前終止該產品的議案。