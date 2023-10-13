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美聯儲加息預期升溫 港股低開291點 京東挫逾7%藍籌最弱

美聯儲加息預期升溫，美股低收，港股亦受壓。恒指今早低開291點或1.6%，報17946點，大市成交金額25億元；國指今早低開114點或1.84%，報6152點。恒生科技指數開市報3908點，跌2.74%。

大型科技股普遍低開。「ATMX」方面，阿里巴巴（9988）跌3.03%，報83.25元；騰訊（0700）跌1.2%，報312.8元；美團（3690）跌3.29%，報114.5元；小米（1810）跌2.05%，報12.4元。京東集團（9618）創上市新低，開市報109元，跌7.39%，為表現最差藍籌；嗶哩嗶哩（9626）開市報110.4元，跌4.25%；網易（9999）跌2.05%，報167.5元。

汽車板塊受壓。吉利（0175）開市報9.26元，跌2.01%；比亞迪（1211）開市報246.6元，跌0.8%；小鵬（9868）開市報64.15元，跌4.4%；理想汽車（2015）開市報135.9元，跌2.16%；蔚來（9866）開市報67.2元，跌3.52%；零跑（9863）開市報33元，跌1.79%。

藍籌中以中石油（0857）表現最好，開市升0.18%，報5.63元。

莎莎國際（0178）昨日發盈喜，今早開市報1.09元，升1.87%。

周大福（1929） 第二季度香港及澳門同店銷售增長55.7%，惟無助股價，開市報11.3元，跌2.25%。

UNIQLO母企迅銷（6288）全年多賺8%至155億，連續3年創新高，開市報18.2元，升2.36%。

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