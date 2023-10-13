國家統計局公布，今年9月，全國居民消費價格(CPI)較去年同期持平，遜預期。其中，城市上漲0.1%，農村下降0.3%；食品價格下降3.2%，非食品價格上漲0.7%；消費品價格下降0.9%，服務價格上漲1.3%。月內全國居民消費價格較上季上漲0.2%。1至9月平均全國居民消費物價較上年同期上漲0.4%。
9月份，食品菸酒類價格較去年同期下降1.5%，影響CPI（居民消費物價指數）下降約0.44個百分點。 食品中，畜肉類價格下降12.8%，影響CPI下降約0.45個百分點，其中豬肉價格下降22.0%，影響CPI下降約0.37個百分點；鮮菜價格下降6.4%，影響CPI下降約0.14個百分點；水產品 價格下降1.5%，影響CPI下降約0.03個百分點；鮮果價格下降0.3%，影響CPI下降約0.01個百分點；蛋類價格上漲0.7%，影響CPI上漲約0.01個百分點；糧食價格上漲0.7%，影響CPI 上漲約0.01個百分點。
另外，全國工業生產者出廠價格(PPI)較去年同期下降2.5%，跌幅多於預期2.4%，較上季上漲0.4%；工業生產者購買價格較去年同期下降3.6%，較上季上漲0.6%。 1至9月平均，工業生產者出廠價格較上年同期下降3.1%，工業生產者購買價格下降3.6%。
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