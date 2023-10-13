文章日期：2023年10月13日 10:55
歐盟監管機構表示，正在調查X平台是否遵守了歐盟《數位服務法》，並已向該平台發出正式要求，以獲取以巴衝突期間在該平台上傳播非法內容和虛假訊息的相關訊息。
一位X用戶轉發了歐盟調查的訊息，馬斯克回應指：「他們仍然沒有向我們提供任何例子。」
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