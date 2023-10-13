個人數碼理財比較平台MoneyHero宣布，與由李澤楷及PayPal創辦人Peter Thiel持有、在美國上市的SPAC公司Bridgetown Holdings Ltd的特殊目的收購公司（SPAC）Bridgetown Holdings進行業務合併，MoneyHero Limited（「PubCo」）的普通股和公開認股權證預計於
MoneyHero表示，完成業務合併後，MoneyHero的企業價值（Enterprise Value）約為3.1億美元，並經反映交易淨收益後，股權價值約為2.83億美元。而在贖回約36%的Bridgetown公開發售股份後，MoneyHero獲得約1億美元總收益，全由Bridgetown信託帳戶所持有的現
MoneyHero Group行政總裁Prashant Aggarwal表示，與Bri
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