MoneyHero表示，完成業務合併後，MoneyHero的企業價值（Enterprise Value）約為3.1億美元，並經反映交易淨收益後，股權價值約為2.83億美元。而在贖回約36%的Bridgetown公開發售股份後，MoneyHero獲得約1億美元總收益，全由Bridgetown信託帳戶所持有的現 金支付。

MoneyHero Group行政總裁Prashant Aggarwal表示，與Bri dgetown合併不僅為公司帶來資金推動發展， 更加強公司承諾協助身處新加坡、香港、菲律、 及馬來西亞和台灣的用戶簡化理財決策。

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