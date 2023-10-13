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MoneyHero與李澤楷旗下SPAC完成合併 今借殼Nasdaq上市

個人數碼理財比較平台MoneyHero宣布，與由李澤楷及PayPal創辦人Peter Thiel持有、在美國上市的SPAC公司Bridgetown Holdings Ltd的特殊目的收購公司（SPAC）Bridgetown Holdings進行業務合併，MoneyHero Limited（「PubCo」）的普通股和公開認股權證預計於2023年10月13日開始在美國納斯達克交易所上市。

MoneyHero表示，完成業務合併後，MoneyHero的企業價值（Enterprise Value）約為3.1億美元，並經反映交易淨收益後，股權價值約為2.83億美元。而在贖回約36%的Bridgetown公開發售股份後，MoneyHero獲得約1億美元總收益，全由Bridgetown信託帳戶所持有的現金支付。

MoneyHero Group行政總裁Prashant Aggarwal表示，與Bridgetown合併不僅為公司帶來資金推動發展，更加強公司承諾協助身處新加坡、香港、菲律、及馬來西亞和台灣的用戶簡化理財決策。

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