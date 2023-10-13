該會認為，香港每年因惡劣天氣而暫停交易的日子平均只有1-2天，質疑政府是否有必要因這寥寥可數的日子而進行如此重大的改革，是否能夠在成本和效益之間取得平衡。

對於市場上有人質疑滬深兩地的證券交易所在惡劣天氣或疫情期間繼續運營，而香港則未能做到。該會解釋，內地的券商和銀行擁有更大的辦公空間，可以容納員工在惡劣天氣下留宿辦公，甚至曾出現在疫情期間，上海證券交易所理事長能長期留在辦公室，無需外出。但本港土地有限，該會質疑本港未具備相應的條件，亦不應該認為僅靠遠程辦公軟件就能輕鬆控制辦公室的電腦設備。此外，資金提存等問題亦牽涉到銀行業的複雜問題，並不容易解決。

另外，信中亦引述有消息指港府正研究取消特定長假期，從而延長交易時間及日數，該會亦反對有關建議，認為改革有可能對各行各業產生深遠影響，也牽涉重大的勞工及福利改動，政府應充分考慮到各行業的需求和民眾的權益。

政府發言人回應說，為進一步鞏固香港國際金融中心的地位，2023-24年度《財政預算案》中指出，港交所會探討一系列優化交易機制的建議，包括研究市場在惡劣天氣下繼續運作的安排，有關研究並不涉及修改公眾假期的安排。港交所正聯同金融監管機構研究有關方案，並會適時展開諮詢。

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