商台總監、《在晴朗的一天出發》主持郭志仁近日在Facebook發帖文，爆電視廣播（0511，TVB)將出現人事變動。TVB昨日澄清傳聞並非事實，更指對郭志仁的言論感到匪夷所思，表達強烈的譴責。郭志仁昨晚在facebook發文反擊，自稱入行多年從不散播謠言。
郭志仁表示，在傳媒行業工作多年，當然確信及檢視消息來源的真確性才對外發言，沒有摻入主觀意願，亦從不散播謠言，借任何資訊損害他人利益。
帖文又指，既然無綫電視確切否認人事變動，此刻當然以無綫電視版本為準。假若將來有變動，相信會向股東及市民交代。
相關報道:TVB發內部信澄清無人事變動 許濤：以保衛家園態度維護聲譽 曾志偉：用節目、用收視說話
郭志仁早前在fb發帖文，指TVB將出現人事變動，更99.9%肯定林家棟回TVB幫手，而曾志偉將會休息。曾掌管亞視新聞部、現任香港珠海學院新聞及傳播學系副院長的資深傳媒人關偉，很大機會接管無綫新聞部。
其他報道
中國據報擬設立千億人幣規模平準基金「國家隊」護盤A股 提振市場信心
渣打溫拓思料美聯儲會再加息四分一厘 預計今年中國經濟增長約5%
美國據報考慮堵塞對華晶片限制漏洞 阻中企海外子公司獲取美AI晶片
中國9月CPI按年持平 遜預期 PPI按年跌2.5% 跌幅多過預期