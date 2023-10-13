郭志仁表示，在傳媒行業工作多年，當然確信及檢視消息來源的真確性才對外發言，沒有摻入主觀意願，亦從不散播謠言，借任何資訊損害他人利益。

帖文又指，既然無綫電視確切否認人事變動，此刻當然以無綫電視版本為準。假若將來有變動，相信會向股東及市民交代。

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郭志仁早前在fb發帖文，指TVB將出現人事變動，更99.9%肯定林家棟回TVB幫手，而曾志偉將會休息。曾掌管亞視新聞部、現任香港珠海學院新聞及傳播學系副院長的資深傳媒人關偉，很大機會接管無綫新聞部。

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