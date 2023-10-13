內地9月份通脹CPI和PPI同遜預期，港股半日走低，最多跌過396點，低見17842點，臨近半日收市跌幅收窄，收跌385點或2.11%，報17852點，大市成交金額453億元；國指跌131點或2.1%，報6135點。恒生科技指數收報3892點，跌3.15%。