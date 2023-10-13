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港股半日跌385點 再度失守萬八點 京東重挫12%藍籌最差

內地9月份通脹CPI和PPI同遜預期，港股半日走低，最多跌過396點，低見17842點，臨近半日收市跌幅收窄，收跌385點或2.11%，報17852點，大市成交金額453億元；國指跌131點或2.1%，報6135點。恒生科技指數收報3892點，跌3.15%。

大型科技股重挫，騰訊（0700）收報287.8元，跌2.7%；阿里巴巴（9988）收報77.3元，跌3.5%；美團（3690）跌3.89%，收報113.8元；小米（1810）跌0.47%，收報12.6元；京東（9618）跌12.06%，收報103.5元，是跌幅最大的藍籌；網易（9999）跌3.57%，收報164.9元；百度集團（9888）收報124.7元，跌5.17%。

餐飲業9月同店銷售復蘇減弱，餐飲股普遍下跌。海底撈（6862）跌4.18%，收報20.65元；九毛九（9922）收報10.26元，跌5.35%；呷哺呷哺（0520）收報3.06元，跌5.56%；奈雪的茶（2150）收報3.99元，跌1.97%。

部分生科股逆市向好，翰森製藥（3692）收報11.56元，升4.33%，是升幅最大的藍籌；信達生物（1801）收報45.55元，升2.71%。

思摩爾國際（6969）股東億緯新增42萬股作質押，該股一度創上市新低，低見6.42元，收報6.47元，跌8.36%。

UNIQLO母企迅銷（6288）全年多賺8%至155億，連續3年創新高，半日收報19.2元，升7.99%。

 

 

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