早前有市場指，監管機構已經禁止境內券商及境外子公司接受新的內地客戶進行離岸交易，已有內地客戶的新投資也將受到嚴格監控，並要求券商在10月底前移除招攬客戶的應用程序和網站。

而據每日經濟新聞報道，上述說法並不準確。自今年初起，監管部門就曾多次明確有效遏制增量、有序化解存量的整改原則及具體整改要求，相關證券公司也在持續落實相關整改工作。監管當局要求公司做好向存量客戶預告知和解釋說明，完善存量客戶交易備用通道，避免存量客戶交易受到影響。近日，有券商確實收到了證監局傳達的關於規範整改非法跨境展業活動的有關要求，但這並非監管部門的新動作，而是針對前期整改中遇到的問題，釐清一些操作性要求。

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