滴滴於2021年在紐約上市，其後遭中國監管機構調查，不久後即退市。

知情人士稱，中國監管機構對滴滴歷時1年的調查塵埃落定，去年對該公司處以80億元人民幣罰款，部分原因是為了控制其市場主導地位。滴滴在中國的市佔率已從約90%下降至約70%。滴滴在紐約證券交易所上市後，北京方面去年要求滴滴退市，任何新上市計劃都必須獲得批准。

滴滴的代表沒有回覆彭博的查詢，滴滴主要支持者軟銀拒絕置評。

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