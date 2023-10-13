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安永：首三季全球新股集資額跌32% 滬深交易所奪冠亞

安永公布全球新股上市（IPO）趨勢，首三季全球IPO宗數比去年同期下降5%，至968宗，集資額下降32%，至1012億美元，其中大中華區IPO宗數繼續領先全球，而上海及深圳交易所集資額位列全球首兩名。安永指，由流動性收緊，使投資者喜好由成長轉移至投資價值。

安永指，新興市場IPO宗數及集資額分別佔全球的77%及75%，除了較興旺的印尼、馬來西亞和印度市場外，土耳其及羅馬尼亞亦是新興的熱門IPO地點。在發達市場，美國的大型IPO增加，而日本及意大利則見小型IPO增長。

至於亞太區IPO市況好壞參半，儘管佔全球IPO交易份額約60%，但上市宗數和集資額分別比去年同期下降8%及41%。安永大中華區上市服務主管合夥人何兆烽指出，儘管東盟和日本的IPO市場仍然活躍，但大中華區和澳纽主要市場疲軟，過去兩年整個亞太地區的IPO活動放緩。 隨著中港市場復甦，預計地區整體將出現反彈。他指，香港的上市申請中有一大型分拆項目，目標籌集最少10億美元，亦向市場釋放正面訊號。

另外，以行業計算，科技行業繼續主導今年全球IPO活動。若撇除晶片設計巨頭的IPO，整個科技行業的集資額則下降，而工業行業爬升至第二位，主因工業分類的大部分子行業穩定擴張。獨角獸IPO的宗數及集資額則比去年同期大幅下跌逾八成，主要可見於傳統增長行業，如科技以及生物科技與健康。