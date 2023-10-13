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恒指六連升斷纜 埋單跌424點 京東創新低 全周進帳327點

隔夜美股下跌，中概股重挫，中國經濟數據疲軟，恒指全日反覆走低，午後繼續向下，日中最多跌461點，收市跌424點或2.33%，報17813點，終止六連升，大市成交金額841億元，較上日減少16.74%；國指跌151點或2.42%，報6115點。恒生科技指數收報3879點，跌3.46%。

過去一周，恒指累升1.87%或327點，本周表現最佳的是舜宇（2382），累升19%，其次為藥明生物（2269）及李寧（2331），分別升12.36%及11.47%。表現最差的是京東（9618），累跌7.95%，其次為龍湖（0960）及碧桂園服務（6098），分別跌7.75%及6.61%。

今日大型科技股普遍向下，受「劉姓商人涉嫌違法被抓」傳言影響，加上遭多家大行唱淡，京東（9618）股價一度創上市新低，低見102.5元，收市跌11.47%，收報104.2元，是跌幅最大的藍籌。同系京東健康（6618）收報38.45元，跌4.83%；京東物流（2618）收報9.41元，跌4.85%。

其餘科技股亦偏軟，阿里巴巴（9988）跌3.79%，收報82.6元；騰訊（0700）跌3.1%，收報306.8元；美團（3690）跌3.21%，收報114.6元；小米（1810）跌0.47%，收報12.6元；百度（9888）收報124.6元，跌5.25%；快手（1024）收報63.4元，跌2.46%；網易（9999）收報163.7元，跌4.27%。

近兩日強勢的內銀股回吐。工行（1398）跌1.79%，收報3.85元；招商銀行（3968）跌1.65%，收報32.85元；中國銀行（3988）跌1.4%，收報2.81元；建行（0939）跌1.07%，收報4.64元。

餐飲業9月同店銷售復蘇減弱，餐飲股受壓。海底撈（6862）跌4.18%，收報20.65元；九毛九（9922）收報10.12元，跌6.64%；呷哺呷哺（0520）收報3.04元，跌6.17%；特海國際（9658）收報13.9元，跌7.46%；百勝中國（9987）收報422元，跌2.99%。

部分生科股逆市向好，翰森製藥（3692）升2.35%，收報11.34元，是升幅最大的藍籌，信達生物（1801）收報44.5元，升0.34%。

 

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