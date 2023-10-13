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天鴿互動：監管審查加強 今年底暫停內地線上直播業務

天鴿互動（1980）公布，由於內地市場充滿挑戰及監管審查加強，決定暫停內地線上直播業務，一經落實料於今年底前生效，直至直播市場環境發生根本性轉變。集團表示，此舉將令業務可持續發展面臨不穩定因素。暫停內地直播業務期間，將繼續推廣及加強海外直播平台，將成為未來核心收入來源。

天鴿互動又指，正考慮處理內地直播業務相關合約安排的選擇權，包括是否清算相關可變利益實體，並完全終止合約安排，或將其用於可能要求類似法律結構的新業務。

集團指出，內地有關部門近年來頒佈多項有關直播業務的法規，旨在加強對內容生成、用戶識別及認證、虛擬禮物使用等監管，部分法規對平台用戶體驗產生持久影響，令用戶退出直播平台，集團內地直播業務收入由2020年起已經歷下行周期，例如月活躍用戶由2019年的5144.3萬人大減至去年的155.2萬人。

集團預計，明年起將不會由內地直播業務中產生任何收入，導致短期收入下降，但有信心通過重新分配資源及將更多重心傾向海外直播平台，相關業務最終可成為集團的核心收入來源。從營運角度而言，集團重新分配資源的計劃，將令內地僱員人數大減，部分行政開支減少將被支持其海外業務的勞動力預期增加所抵銷。

集團表示，近年已策略性投資海外市場及新興行業，旗下海外直播平台人氣愈來愈高企，例如直播平台旗艦產品「喵播」的海外版「Mlive」持續受東南亞市場用戶的青睞，集團收入亦包括於印尼向「Boomlive」提供技術支援服務，料海外直播業務及提供技術支援服務將成為集團主要業務活動。

集團續稱，將利用新興AI算法、以ChatGPT為代表的AIGC技術及Web3.0技術賦能海外直播應用程式，促進用戶參與度及互動性，帶動月度活躍用戶表現。

天鴿互動今日收市報0.42元，跌1.18%。

 

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