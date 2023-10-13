長江集團包括長江實業（1113）、長江和記（0001）、長江基建（1038）及電能實業（0006） 於今天舉行的公益金週年頒獎禮上，榮膺2022/2023年度公益金最高籌款機構第二名，第二十四度蟬聯三大最高籌款機構之一，由長實執行委員會委員兼會計部總經理文嘉強代表接受香港公益金會長李林麗嬋頒發獎狀嘉許。
2020年因應新冠疫情，公益金成立「及時抗疫基金」，長江集團亦隨即以一比一配對捐款為項目打響頭炮；其後於2021年及是次頒獎禮的回顧年度內，長江集團聯同李嘉誠基金會，以「公衆致電熱線捐1蚊，長江集團聯同李嘉誠基金會雙倍支持捐2蚊！」的加碼配對贊助形式，鼓勵更多善長捐助「及時抗疫基金」，並刷新「長江捐款熱線」歷來的最高善款紀錄。
延續加碼配對的成功效應，長江集團及李嘉誠基金會於今年亦再度透過「長江捐款熱線」，雙倍配對公衆捐款以支持新成立的「公益金及時醫療援助基金」，向現時公營醫療系統及其他醫療援助基金尚未涵蓋的特定人士提供支援。
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